Электрошокеры и изоляторы: в Бишкеке закрыли три реабилитационных центра

В столице пресечена деятельность еще трех незаконно функционировавших реабилитационных центров — «Идальго», «Решение» и «Бишкек-Маяк». Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

По его данным, в рамках ранее начатой работы по выявлению нарушений установлено, что в указанных учреждениях применялись недопустимые методы лечения.

Как отметили в спецслужбах, руководители и отдельные сотрудники прибегали к насилию в отношении пациентов: использовали физическую силу, электрошокеры, привязывали людей к стульям и кроватям, помещали в комнаты-изоляторы. В результате, по информации ГКНБ, пострадавшим причинялись физические и серьезные психологические травмы.

Кроме того, в помещениях центров обнаружены и изъяты ограниченные в обороте сильнодействующие психотропные препараты, которые применялись к пациентам.

По итогам оперативных мероприятий задержаны семь человек из числа руководителей и сотрудников центров — Э. у. Ч., К.К.Б., Р.Ф.С., Ж.А.Ж., К.Е., Р.В.Г. и М.А.А. Решением суда они заключены под стражу.

В ходе дальнейшей проверки также установлены два факта смерти пациентов, проходивших лечение в реабилитационном центре «Бишкек-Маяк».

В настоящее время ГКНБ проводит необходимые оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам будет дана соответствующая юридическая оценка.