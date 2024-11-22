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Общество

Премия МПА СНГ имени Чингиза Айтматова вручена Мехрибан Заур гызы Алекперзаде

Премия Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова вручена заслуженному деятелю искусств Азербайджана Мехрибан Заур гызы Алекперзаде.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония присуждения награды. Лауреатом премии стала художественный руководитель Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, писатель-журналист, режиссер, заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики Мехрибан Заур гызы Алекперзаде.

Награду вручили торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

По словам Нурланбека Шакиева, эта премия является признанием многочисленных заслуг Мехрибан Заур гызы Алекперзаде на литературном поприще, ее вклада в развитие литературы, сближение культур и укрепление дружбы между странами СНГ.

«Чингиз Айтматов — великий сын кыргызского народа, которым мы гордимся. Его произведения понятны и близки людям разных культур и национальностей, они объединяют всех нас. Чингиз Айтматов является нашим общим достоянием и общей гордостью, крепко связывая всех нас, делает нас единомышленниками», — подчеркнул он.

Премия учреждена в 2012-м по инициативе Жогорку Кенеша. Ежегодно ее присуждают за достижения в области литературы, выдающиеся оригинальные произведения и многогранную литературную деятельность. Кандидатуры для вручения премии вносят на рассмотрение постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311994/
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