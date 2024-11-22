Миграцию в России надо жестко регламентировать, чтобы исключить преступность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости.

Он отметил: правила в этой сфере должны быть строгими, что не исключает их удобства и принятия как сами въезжающими, так и гражданами.

«Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих государствах, которые принимают у себя рабочих мигрантов... Сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, России нужны мигранты: «Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало».

«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — добавил Дмитрий Песков.

Напомним, в последнее время в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу три из пяти законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в России последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов глава государства отметил хорошее владение мигрантами государственным языком.