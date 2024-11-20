Ликвидация троллейбусов. Суд оштрафовал Бишкекский городской кенеш

В Административном суде прошло судебное заседание по делу об отмене постановления Бишкекского городского кенеша о передаче троллейбусов. Об этом 24.kg сообщили в инициативе #БишкекСмог.

Горкенеш не представил суду запрошенные протоколы с заседаний и еще некоторые документы. Кроме того, представители БГК не явились на процесс.

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Суд расценил эти действия как неуважение и неисполнение требований и оштрафовал горкенеш на 7 тысяч сомов.

Следующее заседание суда состоится 11 декабря.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Бишкек передает Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.