С легким паром или тяжелым дымом? Как долго баня депутата будет коптить Бишкек

Частная баня «С легким паром!», расположенная в центре Бишкека, вызывает недовольство местных жителей из-за неприятного запаха и возможного вреда для здоровья. После многочисленных жалоб и обращений в госорганы Министерство природных ресурсов Кыргызстана организовало проверку и потребовало от бани перейти на более экологичное топливо.

В свою очередь руководство объекта пообещало перевести его на газ и электричество. Редакция 24.kg выяснила, кто владеет баней и когда она перейдет на альтернативные источники отопления.

С чего все началось

С 2010 года в сердце столицы, на улице Ибраимова, 117а, работает частная баня «С легким паром!». Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на ее работу в различные государственные органы, в том числе направляли обращения на имя главы ГКНБ с просьбой принять меры.

По словам жильцов, от комплекса распространяется неприятный запах, напоминающий гарь от сжигания шерсти, пластмассы или резины. Они сообщили, что из-за этого запаха страдают местные школы и люди, живущие поблизости.

12 ноября 2024-го Министерство природных ресурсов пригласило журналистов для освещения ситуации. Власти заявили, что баня переходит на отопление газом, и решили продемонстрировать это на практике.









Во время визита журналистов собрались и местные жители, домкомы, представители городских служб. Но в итоге руководство бани новую систему отопления показало только нескольким жильцам и сотрудникам госорганов.

При этом начальство комплекса запретило съемку котельной и дважды отказалось пускать внутрь журналистов.

Несмотря на запреты, некоторым удалось снять на видео систему отопления бани.

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Что говорят госорганы

Руководитель отдела управления качеством воздуха по Бишкеку и Аламединскому району Минприроды Медет Анарбек уулу рассказал, что для предотвращения смога в городе несколько раз проводили проверки.

«В ходе них баню «С легким паром!» штрафовали и выдавали предписания о переходе на альтернативное топливо — газ или другие экологически чистые виды. В бане уже неделю не используют уголь», — отметил он.

На вопрос, будут ли сжигать швейные отходы от фабрики, которая находится на заднем дворе бани, Медет Анарбек уулу ответил, что он находится на контроле.

«Я не вижу смысла сжигать уголь или швейные отходы, так как эти цеха подключены к «Бишкектеплосети». Мы будем держать вопрос под постоянным контролем. Возможно, даже создадим группу в мессенджере с жильцами, чтобы быстро реагировать на любые нарушения», — заверил он, добавив, что поддержание экологического контроля возможно и с участием самих горожан.

Руководитель отдела управления качеством воздуха по Бишкеку и Аламединскому району Министерства природных ресурсов сообщил, что ведется масштабная работа по предотвращению смога, включая газификацию жилых массивов, которые являются основными источниками загрязнения воздуха. Кроме того, регулярно проводят рейды по проверке выбросов автотранспорта, контролю частных бань и предприятий на предмет сжигания синтетических и других отходов. Эти мероприятия идут в течение всего года, а не только в зимнее время.

Кто владеет баней

Баня зарегистрирована на ОсОО «БИПЛАСТ» и оформлена на сына депутата Жогорку Кенеша Акбокона Таштанбекова Самата и ОсОО «АБРИС» (компанию не удалось найти в реестре Минюста).

Директором бани числится Айгуль Абдрасулова. Основной вид деятельности фирмы — строительство прочих объектов гражданского назначения.

У бани отсутствует история прав на недвижимое имущество согласно информационному документу с сервиса Tunduk.

При этом есть информация о залогах и обременениях на здание. Согласно выписке прав на недвижимое имущество, акт о вводе в эксплуатацию выдан в 2018 году.





Добавим, что сын нардепа Самат Таштанбеков также числится учредителем еще в четырех фирмах:

«СТА — Групп» — директор Альмира Курманалиева;

«СТА — СПА» — директор Айгуль Рузиева;

«СТА — АВТО» — директор Альмира Курманалиева;

«СТА — ОТЕЛЬ» — директор Альмира Курманалиева.

Что пообещали руководители бани жильцам

Одному из жильцов все-таки показали, как проходит процесс перевода отопления на альтернативные источники тепла. По его словам, комплексу нужно дать немного времени.

«Один котел у них работает на угле. Они сразу не могут перевести, но процесс идет. Они показали мне все котлы, которые в парилке есть. Переходят на электричество, и парогенераторы у них стоят. Тэны начали монтировать. На это нужно время. Пару парилок они уже перевели», — сообщил житель.