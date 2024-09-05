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Общество

Кыргызстанцев приглашают на конкурс исполнителей «Среднеазиатская Романсиада»

Кыргызстанцев приглашают принять участие в VIII Международном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада», который состоится 24 октября в Бишкеке. Об этом сообщает Русский дом в КР.

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Победители примут участие в финале «Романсиады» в декабре в Москве.

Для участия в конкурсе приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ и просто любители русского романса из стран Центральной Азии. Возраст участников — от 6 до 35 лет.

Участие в конкурсе бесплатное. Организаторы не взимают вступительных или каких-либо других взносов.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 17 октября прислать заполненную форму заявки на почту maestroromans@mail.ru c пометкой «Среднеазиатская Романсиада».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304103/
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