Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую экшен-комедию, ленту об опасной миссии к спутнику Сатурна, а также продолжение «Битлджуса».

1 «Айжамал» (экшен-комедия)

Данияр, опытный оперативник и мастер перевоплощения, получает новое задание: внедриться в сеть наркоторговцев под видом девушки по имени Айжамал. Там он влюбляется в Айдай, одну из девушек сети, и ему приходится балансировать между своими чувствами и профессиональным долгом.

2 «Ускорение» (фантастика) (фантастика)

Группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титану и пытается сохранить контроль над реальностью.

3 «Пункт назначения: Поезд № 13» (ужасы) (ужасы)

Строительство железной дороги к новому курорту проходит через священный лес, из-за чего лесные демоны приходят в ярость и убивают нескольких рабочих. Некоторое время спустя первый туристический поезд торжественно отправляется по новому маршруту — состав из пяти вагонов должен проследовать через пять тоннелей. После первого тоннеля вагон № 5 загадочно исчезает.

4 «Затерянные» (триллер) (триллер)

Четверо коллег едут в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но на обратном пути все идет не по плану: они оказываются без денег и связи в очень странном городке.

5 «Битлджус Битлджус» (фэнтези) (фэнтези)

После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Уинтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую все еще преследует Битлджус, переворачивается с ног на голову, когда ее бунтующая дочь-подросток Астрид обнаруживает на чердаке загадочную модель города и портал в загробную жизнь открывается вновь. В обоих мирах назревают проблемы, и это лишь вопрос времени, когда кто-нибудь трижды произнесет имя Битлджуса, и коварный демон вернется, чтобы развязать свой собственный беспредел.

6 «Планета Джанет» (драма)

У 11-летней Лейси нет друзей, и она просит свою маму Джанет забрать ее из лагеря, чтобы провести лето дома вдвоем. Но с Джанет не так уж легко. Она легко влюбляет в себя мужчин и дружит со всеми вокруг, хотя это и не делает ее счастливой. Джанет словно с другой планеты.

7 «Как взломать экзамен» (триллер) «Как взломать экзамен» (триллер)

Частная школа в центре Лос-Анджелеса, куда каждое утро выстраивается караван представительских машин. Здесь учатся дети элиты: банкиров, политиков, кинозвезд. Bce их проблемы давно решены родителями, за исключением одной — надо сдать финальный экзамен. Для этого им нужен кто-то, кому повезло чуть меньше. Кто-то чертовски умный и готовый на все ради места под солнцем. Новая ученица из бедной семьи как раз из таких.