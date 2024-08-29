Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть фантастический фильм о будущем, в котором роботы заменяют людей, истории о том, на что способен отец ради сына, и что может случиться, если ночевать в заброшенном доме.

1 «Меган: К вашим услугам» (фантастика) «Меган: К вашим услугам» (фантастика)

Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.

2 «Лунтик. Возвращение домой» (мультфильм) «Лунтик. Возвращение домой» (мультфильм)

Новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи,​ Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других.​ На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Дружба подвергнется сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи преодолеют любые преграды.

3 «Паранормальные явления: Обитель зла» (ужасы) «Паранормальные явления: Обитель зла» (ужасы)

Несколько популярных видеоблогеров, исследующих паранормальные явления, отправляются на место бывшей психиатрической больницы, где содержались одержимые демонами люди. В процессе они узнают, что их предшественники провели ритуал по вызову духов пациентов, покончивших с собой.

4 «В се мои друзья мертвы» (ужасы) се мои друзья мертвы» (ужасы)

Компания молодежи отправляется на большой музыкальный фестиваль, останавливается в роскошном временно пустующем доме и устраивает там вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть.

5 «Ларго Винч: гнев прошлого» (боевик) «Ларго Винч: гнев прошлого» (боевик)

Во время семейного отпуска у миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно его обвиняют в убийстве и объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.

6 «Оно слушает» (ужасы) «Оно слушает» (ужасы)

Кертис и его семья выбраны для тестирования революционного домашнего устройства — нового цифрового семейного помощника под названием Айя. Эта технология выводит понятие умного дома на новый уровень. Как только устройство, все его датчики и камеры будут установлены в доме, Айя сможет делать все. Она быстро обучается и запоминает поведение семьи, начиная предугадывать любые их потребности. И она хочет быть уверена, что ничто (и никто) не будет мешать ее семье.

7 «Стрелок» (боевик) «Стрелок» (боевик)

Почетный герой войны в отставке отправляется в горы с сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Нарушив планы и крупных наркодилеров и агентов под прикрытием, он вынужден снова взяться за оружие, чтобы защитить семью.

8 «Эркекче/Аялча» (комедия) (комедия)

Главный герой Эрбол однажды обнаружил, что мир изменился. Теперь в нем царит матриархат, где женщины становятся главами семьи.