20:27
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть фантастический фильм о будущем, в котором роботы заменяют людей, истории о том, на что способен отец ради сына, и что может случиться, если ночевать в заброшенном доме.

1
«Меган: К вашим услугам» (фантастика)

Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.

2
«Лунтик. Возвращение домой» (мультфильм)

Новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи,​ Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других.​ На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Дружба подвергнется сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи преодолеют любые преграды.

3
«Паранормальные явления: Обитель зла» (ужасы)

Несколько популярных видеоблогеров, исследующих паранормальные явления, отправляются на место бывшей психиатрической больницы, где содержались одержимые демонами люди. В процессе они узнают, что их предшественники провели ритуал по вызову духов пациентов, покончивших с собой.

4
«Все мои друзья мертвы» (ужасы)

Компания молодежи отправляется на большой музыкальный фестиваль, останавливается в роскошном временно пустующем доме и устраивает там вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть.

5
«Ларго Винч: гнев прошлого» (боевик)

Во время семейного отпуска у миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно его обвиняют в убийстве и объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.

6
«Оно слушает» (ужасы)

Кертис и его семья выбраны для тестирования революционного домашнего устройства — нового цифрового семейного помощника под названием Айя. Эта технология выводит понятие умного дома на новый уровень. Как только устройство, все его датчики и камеры будут установлены в доме, Айя сможет делать все. Она быстро обучается и запоминает поведение семьи, начиная предугадывать любые их потребности. И она хочет быть уверена, что ничто (и никто) не будет мешать ее семье.

7
«Стрелок» (боевик)

Почетный герой войны в отставке отправляется в горы с сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Нарушив планы и крупных наркодилеров и агентов под прикрытием, он вынужден снова взяться за оружие, чтобы защитить семью.

8
«Эркекче/Аялча» (комедия) 

Главный герой Эрбол однажды обнаружил, что мир изменился. Теперь в нем царит матриархат, где женщины становятся главами семьи.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/301394/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет кинофестиваль, посвященный 100-летию «Мосфильма» и Дню роскино
Афиша Бишкека на неделю: фортепиано, скрипка и киноновинки
Кыргызский фильм «Горная трясогузка» пригласили на фестиваль в Гонконг
Зевс, Терминатор и сериал об эпохе Средиземья. Что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: стендап, арт-терапия и детские шоу
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызский драматический триллер
Афиша Бишкека на неделю: медиаспектакль, вечер под открытым небом и выставки
Сериалы из Бразилии, Кореи и США. Что смотреть на следующей неделе
Кыргызстан присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
Популярные новости
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Нужны&nbsp;ли зарубежные артисты на&nbsp;концерте к&nbsp;Дню независимости? Опрос Нужны ли зарубежные артисты на концерте к Дню независимости? Опрос
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В&nbsp;Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось? В Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось?
Бизнес
В&nbsp;EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства В EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства
Оплачивайте налоги без очередей и&nbsp;комиссии вместе с&nbsp;BakAi! Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!
MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную&nbsp;КР бесплатной связью на&nbsp;Играх в&nbsp;Париже MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную КР бесплатной связью на Играх в Париже
Льготные тарифы&nbsp;О! для школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;95&nbsp;сомов Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
29 августа, четверг
20:02
Акцизный налог. От алкоголя в бюджет поступило 2,7 миллиарда сомов с начала года Акцизный налог. От алкоголя в бюджет поступило 2,7 милл...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:51
Новые правила пребывания в России. Что изменилось для иностранных граждан
19:42
Желающие экспортировать картофель могут обратиться в Минсельхоз
19:40
Новый посол Республики Корея в КР вручил копии верительных грамот