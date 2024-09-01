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Общество

Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях

«Армения заморозила участие в ОДКБ на всех уровнях, и на данном этапе такого решения достаточно», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Как передает Арменпресс, глава правительства подчеркнул, что «сам он уважает все точки зрения, но власть приняла такое решение».

Армения заморозила участие в ОДКБ на всех уровнях. Мы считаем это решение достаточным на данном этапе. Могут быть обсуждения, один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно. Но надо еще посмотреть, у кого какие оценочные полномочия.

Никол Пашинян

Он добавил — Ереван не видит необходимости принимать дополнительное решение, но это не значит, что руководство государства передумает.

Напомним, ранее Никол Пашинян неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями в адрес ОДКБ. Его основная претензия в том, что организация не выполнила обязательства перед Ереваном, заняв выжидательную позицию во время войны в Нагорном Карабахе.

В феврале премьер заявил, что Армения приостанавливает членство в ОДКБ, а в мае Ереван заявил, что прекращает платить взносы в бюджет организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303688/
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