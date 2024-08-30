Рабочие, сделавшие ремонт в новом «Белом доме», не могут получить зарплату

Рабочие, сделавшие ремонт в новом «Белом дом», не могут получить зарплату. Об этом они сообщили журналистам.

По их словам, 150 строителей заключили договор с субподрядчиком «Делюкс групп» и последние два месяца не могут получить оплату за работу. Рабочие провели внутреннюю отделку здания с 1-го по 3-й этаж.

«Работаю здесь с января. С тех пор задерживают зарплату. Последние два месяца не выдавали. Мы просим выдать нам зарплату до сентября, чтобы мы могли подготовить детей к школе, купить домой продукты. Но они говорят, что дадут только 10 сентября. Некоторые рабочие уже уехали в регионы», — сказал Мусабек Абдиев.

Бригадир компании «Делюкс групп» признал задержки с оплатой и сказал, что фирма выплатит зарплаты до 10 сентября.

Между тем ситуацию агентству «Кабар» прокомментировал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Он отметил, что у государства нет долгов перед подрядчиками.

«Я видел обращение рабочих. Государство сделало все выплаты по строительству нового «Белого дома». У нас ни перед кем нет долгов. Об этой компанию я слышу впервые. Мы не знаем ее. У нас нет информации о том, каких субподрядчиков нанимает подрядная организация, с которой мы работаем. Мы к ним не имеем отношения», — сказал Каныбек Туманбаев.