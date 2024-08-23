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Общество

США ввели санкции против 400 компаний, среди них фирма из Кыргызстана

Соединенные Штаты в пятницу объявили о расширении своих санкционных списков сразу более чем на 400 юридических и физических лиц из России, Китая и других стран. 

Среди них:

  •  42 компании из Китая;
  • 8 - из Турции;
  • 11- из Ирана.

Кроме того, в список включены по одному юрлицу из Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ и Украины.

О введении санкций против новых фирм и персон за соучастие в войне с Украиной объявили Госдепартамент, Министерство финансов и Министерство торговли США, - пишет Би-Би-Си.

Как передает агентство Reuters, Госдепартамент пояснил, кроме прочего, что санкции против десятков китайских компаний вводятся за участие в поставках промышленного оборудования и микроэлектроники в Россию.

Министерство финансов США в своем заявлении для прессы отметило, что вводит санкции против фирм из транснациональных конгломератов, которые занимаются поставкой в Россию боеприпасов и других грузов военного назначения, помогают российским олигархам обходить санкции, а также отмывают деньги от сбыта золота уже попавшей под санкции компанией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302942/
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