Неделя-24. Почасовые парковки в Бишкеке, и как банки обрезают переводы из РФ

Мэрия Бишкека начинает пилотный проект

по организации в столице почасовых платных парковок

. Цель — упорядочить их работу и заработать денег. Всего в городе зарегистрировано 683 тысячи автотранспортных средств. Действующая система администрирования парковок и стоянок не отвечает современным требованиям, считают в мэрии. В мэрии добавили, что неконтролируемые парковки в городе стимулируют избыточный поток транспорта, который превышает пропускную способность дорожной сети.

Мэрия планирует в центре города установить оплату за первый час парковки в 25 сомов, за последующие — от 40 до 100 сомов.

Внимание! В Кыргызстане большинство банков объявили о приостановке переводов (в обоих направлениях на неопределенный срок) в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф банк» через мобильные приложения из-за санкций против РФ. Редакция 24.kg собрала информацию о финансовых учреждениях, которые пока продолжают отправлять деньги в Россию, и о тех, которые временно прекратили переводы.

На сегодня возможна отправка/получение денежных переводов из/в Россию без открытия счета через следующие системы денежных переводов:

— Юнистрим;

— Золотая Корона;

— Астрасенд;

— PLUSPAY.

Фото Национального банка КР. Юбилейная коллекционная монета

Национальный банк Кыргызстана выпустил новую серебряную коллекционную монету «Кара-Кыргызской автономной области — 100 лет» из серии «Исторические события». Она имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызстана. Монета помещена в акриловую капсулу и упакована в специальный футляр с сертификатом качества. Стоимость — 4820 сомов.

Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане. Постановление принял кабинет министров. Теперь купить, продать или заложить жилье нельзя без страховки от пожаров и стихийных бедствий. Для городов ее стоимость 1 тысяча 200 сомов, для сельской местности — 600 сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Медики страдают от нападений. Почему в Кыргызстане их не могут защитить? Фото из интернета. Нападение на работников здравоохранения в республике давно не редкость В Кыргызстане от рук пациентки вновь пострадал врач. Нападавшую нашли, доставили в милицию и даже водворили в ИВС. Возбуждено дело. Пользователи соцсетей задаются вопросом, когда начнут защищать медработников? ПОДРОБНЕЕ

В Бишкеке растет количество ДТП с самокатами и скутерами. Как с этим борются? В Бишкеке растет количество ДТП с участием самокатов и скутеров, рассказал 24.kg начальник пресс-службы столичного управления Патрульной службы милиции Тилек Исаев. Основная причина, отметил он, — незнание людьми правил дорожного движения. ПОДРОБНЕЕ

Топ-3 популярных товаров, которые продают Кыргызстан и наши ближайшие соседи Фото из интернета. Судя по экспорту, Кыргызстан является поставщиком сырья на внешние рынки Кыргызстан экспортирует большое количество различных товаров — от фруктов и овощей до золота и других полезных ископаемых. Но каких товаров мы продаем больше всего? Редакция 24.kg изучила самые популярные экспортные товары Кыргызстана, Армении, Казахстана, России и Узбекистана. ПОДРОБНЕЕ

Самые популярные товары: что закупают Кыргызстан и наши соседи Торговля занимает важное место в экономике всех стран, включая Кыргызстан. В республику импортируют тысячи наименований различных товаров. Но какие самые популярные? Редакция 24.kg выяснила, какие товары больше всего закупают Кыргызстан, Армения, Казахстан, Россия и Узбекистан. ПОДРОБНЕЕ

Государственная ипотека. Кто и как ее может получить Фото из интернета. ГИК планирует довести площадь строящегося жилья довести до 2 миллионов квадратных метров Государственная ипотечная компания анонсировала запуск новой жилищной программы «Менин үйүм-2024 — 2030» («Мой дом −2024 — 2030»). Редакция 24.kg разбиралась, как изменились условия подачи заявки на жилье и каким образом это сделать. ПОДРОБНЕЕ

Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане Этим летом в Кыргызстане стихия регулярно дает о себе знать. Регионы накрывают то ливни и сели, то град, то шквалистый ветер. Не обходится без ущерба — подтапливает дома, сносит хозяйственные постройки. В 2015 году в стране приняли Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В материале 24.kg подробнее о том, как защитить свой дом и получить возмещение, если он пострадал от стихийного бедствия. ПОДРОБНЕЕ

Выучился на врача, работаю шеф-поваром — Чинмай из Индии о жизни в Бишкеке Фото из архива собеседника. Чинмай Бадодекар Чинмай Бадодекар родом из Сурата, города на западе Индии в штате Гуджарат. Впервые в Кыргызстан приехал в 2013 году, получил диплом врача и открыл ресторан, где работает шеф-поваром. Своими наблюдениями о жизни в Бишкеке мужчина поделился с 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? В редакцию 24.kg обратился читатель с вопросом, нужна ли в настоящее время трудовая книжка и что делать, если она утеряна. На эти и другие вопросы ответил пресс-секретарь Социального фонда Адилет Абдылдаев. ПОДРОБНЕЕ

Кто и как должен беречь детей от вредных продуктов Фото из интернета. В Минздраве о проблеме знают и разделяют озабоченность взрослых, но пока не знают, как с этим бороться Скоро школа, и ученики, конечно, сделают выбор в пользу сладостей или чипсов, нежели кефира или яблока — на перемене они дружно бегут в ближайший магазин, где на уровне их глаз то же самое изобилие. Как объяснить ребенку вред чрезмерного потребления сахара? Как решить эту проблему? ПОДРОБНЕЕ

Пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. Его размер — 1,2 тысячи в месяц. ПОДРОБНЕЕ

Как настроить ребенка на учебу в школе. Важные советы психолога Фото из личного архива. Психолог Ольга Шатохина До начала учебного года неделя. Родители уже беспокоятся о подготовке ребенка, покупают школьные принадлежности и форму. Но не менее важно настроить детей на учебный процесс. Как это лучше сделать, в интервью 24.kg рассказала психолог-консультант по проблемам детско-родительских, семейных и других отношений, личной жизни, EMDR -терапевт, психолог Первого детского хосписа Ольга Шатохина. ПОДРОБНЕЕ

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Горы, Иссык-Куль и слияние горных рек. Фото и видео читателей 24.kg 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня с их помощью мы полюбуемся горами, Иссык-Кулем и взлетим в поднебесье, чтобы взглянуть на озеро с высоты птичьего полета. ПОДРОБНЕЕ Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня с их помощью мы полюбуемся горами, Иссык-Кулем и взлетим в поднебесье, чтобы взглянуть на озеро с высоты птичьего полета.