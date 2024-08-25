Неделя-24. Почасовые парковки в Бишкеке, и как банки обрезают переводы из РФ

Мэрия планирует в центре города установить оплату за первый час парковки в 25 сомов, за последующие — от 40 до 100 сомов.
Внимание! В Кыргызстане большинство банков объявили о приостановке переводов (в обоих направлениях на неопределенный срок) в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф банк» через мобильные приложения из-за санкций против РФ. Редакция 24.kg собрала информацию о финансовых учреждениях, которые пока продолжают отправлять деньги в Россию, и о тех, которые временно прекратили переводы.
На сегодня возможна отправка/получение денежных переводов из/в Россию без открытия счета через следующие системы денежных переводов:
— Юнистрим;
— Золотая Корона;
— Астрасенд;
— PLUSPAY.
Национальный банк Кыргызстана выпустил новую серебряную коллекционную монету «Кара-Кыргызской автономной области — 100 лет» из серии «Исторические события». Она имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызстана. Монета помещена в акриловую капсулу и упакована в специальный футляр с сертификатом качества. Стоимость — 4820 сомов.
- Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане. Постановление принял кабинет министров. Теперь купить, продать или заложить жилье нельзя без страховки от пожаров и стихийных бедствий. Для городов ее стоимость 1 тысяча 200 сомов, для сельской местности — 600 сомов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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