Исследование показало высокую обеспокоенность кыргызстанцев изменением климата

Около 59 процентов кыргызстанцев отдают приоритет защите окружающей среды, а не экономическому росту. Это стало известно по результатам исследования, проведенного Всемирным банком в рамках проекта «Жизнь в переходный период» (Life in Transition Survey — LiTS). Презентация результатов под названием «Перспективы изменения климата: Убеждения, вызовы и рекомендации» состоялась накануне в Бишкеке.

По результатам исследования, около 78 процентов респондентов считают изменение климата реальной проблемой. При этом 62 процента считают, что изменение климата вызвано непосредственно деятельностью человека. 79 процентов опрошенных в Кыргызстане также считают, что изменение климата повлияет на них, а 89 процентов считают, что это повлияет на жизнь их детей.

«В Кыргызстане около 59 процентов респондентов отдают приоритет защите окружающей среды, а не экономическому росту. Более половины респондентов поддерживают политику по сокращению парниковых выбросов. Однако, несмотря на обеспокоенность проблемой изменения климата, они не считают ее приоритетной для инвестиций по сравнению с другими национальными проблемами, такими как здравоохранение, образование и создание рабочих мест», — заявил экономист глобальной практики по вопросам бедности и равенства Всемирного банка Метин Небилер.