Politico: Беларусь поставляла передовое вооружение Азербайджану с 2018 года

В период обострения конфликта между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе с 2018 по 2022 год Беларусь поставляла Азербайджану передовое вооружение и оказывала военную помощь. Об этом сообщает Politico со ссылкой на утечку конфиденциальных писем, дипломатических нот, товарных накладных и экспортных паспортов.

По данным издания, предлагаемые услуги включали модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставку новой техники, используемой для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Среди документов, которые оказались в распоряжении Politico, — письма Белорусского государственного агентства по экспорту вооружений собственным военно-промышленным предприятиям о заказах на современное артиллерийское оборудование для Азербайджана, а также переписка между представителями Беларуси и Азербайджана о согласовании закупки противоракетных комплексов «Гроза-С».

Беларусь и Армения входят в ОДКБ. Согласно уставу организации, страны — участницы альянса должны защищать друг друга в случае нападения.

Как пишет Politico, решение Беларуси — верного союзника России — поставить Азербайджану современную военную технику с 2018 по 2022 год, что даст ему преимущество в череде военных конфликтов со своим давним соперником, будет расценено Ереваном как «горькое предательство».

Напомним, 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе государства из ОДКБ. В последнее время он неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями в адрес организации. Основная претензия заключается в том, что ОДКБ не выполнила свои обязательства перед Ереваном, заняв выжидательную позицию во время войны в Нагорном Карабахе.