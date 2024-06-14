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Общество

Казахстан выделил квоты для обучения кыргызстанцев в вузах. Как подать заявку

Граждане Кыргызстана могут принять участие в конкурсном отборе для поступления в высшие учебные заведения Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

По ее данным, соседняя республика выделила для обучения по программам:

  • бакалавриата — 25 мест;
  • магистратуры — 20 мест;
  • медицинского образования (шесть лет обучения) — 5 мест.

Для участия в конкурсном отборе кандидаты должны зарегистрироваться и загрузить необходимые документы на сайте до 23.59 23 июня. Заявки, содержащие неполный пакет документов, будут отклонены.

Справки предоставляются в рабочие дни по телефонам: +996312625082, +996312621519, +996312620497 с 15.00 до 17.00. Также вопросы можно направлять на электронную почту: moin.mo@mail.ru.

Подробная информация на сайте Минобразования (здесь).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296624/
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