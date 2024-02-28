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Общество

Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии

Граждане Кыргызской Республики могут подать заявку для участия в программе стипендий, предоставляемых МИД Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее сведениям, заявки на 2024-2025 учебный год принимаются по 16 марта через сайты https://studyinromania.gov.ro или https://scholarships.studyinromania.gov.ro.

«Кандидат должен создать учетную запись на онлайн-платформе, заполнить запрашиваемые данные и загрузить необходимые документы», — отметили в ведомстве.

Стипендии не присуждаются в области медицины, стоматологии и фармации.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Минобразования по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287853/
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