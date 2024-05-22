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Общество

В Кыргызстане начали прием документов желающих учиться в вузах Синьцзяня

Проводится конкурс на поступление в высшие учебные заведения Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая для обучения по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки на 2024-2025 учебный годы. Об этом сообщило Министерство образования и науки. 

Для участия в стипендиальной программе кандидатам необходимо зарегистрироваться в онлайн-системе student.edu.gov.kg – раздел «Поступление в вузы Китайской Народной Республики на 2024-2025 учебный год» -> программа «Стипендия народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР», заполнить поля формы и загрузить все требуемые документы до 23.59 10 июня.

Регистрация в системе производится согласно программе/уровню образования, выбранного кандидатом (языковая стажировка, бакалавриат, магистратура или докторантура).

Заявки, содержащие неполный пакет документов, будут автоматически отклонены!

Информация об участии в стипендиальной программе предоставляется в рабочие дни по телефону: +996312621519, с 15.00 до 17.00, вопросы также можно направлять на электронную почту: moin.mo@mail.ru. Подробная информация на сайте Минобразования.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294614/
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