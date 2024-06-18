13:33
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Общество

Где можно узнать о стипендиях для обучения за рубежом, сообщили в Минобразования

Где можно узнать о стипендиях для обучения за рубежом, сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, информацию о разных стипендиальных программах можно найти:

  • на сайте ведомства в разделе «Стипендии» по ссылке;
  • на сайте системы «Студенты за рубежом» по ссылке. Здесь граждане Кыргызской Республики могут также зарегистрироваться и подать документы для поступления в зарубежные вузы.

Кроме того, новости об актуальных международных стипендиях постоянно публикуются на сайте министерства и страницах в социальных сетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296864/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство СУАР выделило 125 мест в вузах для кыргызстанцев
Казахстан выделил квоты для обучения кыргызстанцев в вузах. Как подать заявку
В Кыргызстане начали прием документов желающих учиться в вузах Синьцзяня
Азербайджан выделит квоту для обучения кыргызстанцев в своих вузах
В Бишкеке проходит выставка евразийского образования
Университеты Республики Кипр предоставляют кыргызстанцам 17 стипендий
Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии
Посольство Китая объявило набор на стипендиальную программу. Начата регистрация
Начат прием документов для поступления кыргызстанцев в вузы Латвии
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Почему важно защищать себя от&nbsp;солнца в&nbsp;городе.&nbsp;15&nbsp;ответов на&nbsp;важные вопросы Почему важно защищать себя от солнца в городе. 15 ответов на важные вопросы
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Минобразования определились с&nbsp;минимальным возрастом приема ребенка в&nbsp;школу В Минобразования определились с минимальным возрастом приема ребенка в школу
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
18 июня, вторник
13:05
Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительство железной дороги Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительств...
12:44
Проектное предложение о 10-балльной системе в школе подготовлено в Кыргызстане
12:35
Аэропорту в Таласе закупят подержанный самолет
12:20
Где можно узнать о стипендиях для обучения за рубежом, сообщили в Минобразования
12:04
В Бишкеке найден мужчина, которого искали больше недели