Где можно узнать о стипендиях для обучения за рубежом, сообщили в Минобразования

Где можно узнать о стипендиях для обучения за рубежом, сообщили в Министерстве образования и науки.
По его данным, информацию о разных стипендиальных программах можно найти:
- на сайте ведомства в разделе «Стипендии» по ссылке;
- на сайте системы «Студенты за рубежом» по ссылке. Здесь граждане Кыргызской Республики могут также зарегистрироваться и подать документы для поступления в зарубежные вузы.
Кроме того, новости об актуальных международных стипендиях постоянно публикуются на сайте министерства и страницах в социальных сетях.