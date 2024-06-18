Где можно узнать о стипендиях для обучения за рубежом, сообщили в Минобразования

Где можно узнать о стипендиях для обучения за рубежом, сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, информацию о разных стипендиальных программах можно найти:

на сайте ведомства в разделе «Стипендии» по ссылке;

«Студенты за рубежом» по ссылке на сайте системыЗдесь граждане Кыргызской Республики могут также зарегистрироваться и подать документы для поступления в зарубежные вузы.

Кроме того, новости об актуальных международных стипендиях постоянно публикуются на сайте министерства и страницах в социальных сетях.