Правительство СУАР выделило 125 мест в вузах для кыргызстанцев

Народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР выделило 125 стипендиальных мест для обучения граждан Кыргызстана в высших учебных заведениях по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, 50 мест (из 125) выделили для обучения на программах языковой стажировки и бакалавра (1+4) без знания китайского языка.

Для участия в стипендиальной программе кандидатам необходимо зарегистрироваться в онлайн-системе, раздел «Поступление в вузы Китайской Народной Республики на 2024-2025 учебный год» -> программа «Стипендия народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР», заполнить поля формы, а также загрузить все требуемые документы до 23.59 25 июня 2024-го.

Регистрация в системе производится согласно программе/уровню образования, выбранным претендентом (языковая стажировка, бакалавриат, магистратура или докторантура).

Внимание! Заявки, содержащие неполный пакет документов, будут автоматически отклонены.

Информация об участии в стипендиальной программе предоставляется в рабочие дни по телефону +996312621519 с 15.00 до 17.00. Вопросы можно направлять на электронную почту moin.mo@mail.ru. Подробные сведения на сайте Минобразования.