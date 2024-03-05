Университеты Республики Кипр предоставляют кыргызстанцам 17 стипендий

Университеты Республики Кипр предоставляют гражданам Кыргызстана 17 стипендий для обучения на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, из них 11 стипендий предназначены для получения степени бакалавра и 6 стипендий — магистра.
Список вузов:
- University of Cyprus — степень Master in Business Administration, одна стипендия, покрывает до 70 процентов оплаты обучения. Срок приема заявки — до 31 марта. Более подробная информация по ссылке;
- Open University of Cyprus — магистратура, одна стипендия, покрывает 100 процентов оплаты обучения. Более подробная информация по ссылке;
- Frederick University — бакалавриат, одна стипендия, покрывает 100 процентов оплаты обучения, четыре стипендии — 50 процентов оплаты; магистратура, одна стипендия — 100 процентов оплаты; две стипендии — 50 процентов оплаты. Более подробная информация по ссылке;
- UCLAn Cyprus — бакалавриат, две стипендии, покрывают 50 процентов оплаты; три стипендии — 40 процентов. Более подробная информация по ссылке;
- University of Limassol — магистратура, одна стипендия, покрывает 100 процентов оплаты. Более подробная информация по ссылке;
- American University of Beirut — Mediterraneo — бакалавриат, одна стипендия, покрывает 100 процентов оплаты. Более подробная информация по ссылке.