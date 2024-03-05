Университеты Республики Кипр предоставляют кыргызстанцам 17 стипендий

Университеты Республики Кипр предоставляют гражданам Кыргызстана 17 стипендий для обучения на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, из них 11 стипендий предназначены для получения степени бакалавра и 6 стипендий — магистра.

Список вузов: