12:12
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Общество

Университеты Республики Кипр предоставляют кыргызстанцам 17 стипендий

Университеты Республики Кипр предоставляют гражданам Кыргызстана 17 стипендий для обучения на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, из них 11 стипендий предназначены для получения степени бакалавра и 6 стипендий — магистра.

Список вузов:

  • University of Cyprus — степень Master in Business Administration, одна стипендия, покрывает до 70 процентов оплаты обучения. Срок приема заявки — до 31 марта. Более подробная информация по ссылке;
  • Open University of Cyprus — магистратура, одна стипендия, покрывает 100 процентов оплаты обучения. Более подробная информация по ссылке;
  • Frederick University — бакалавриат, одна стипендия, покрывает 100 процентов оплаты обучения, четыре стипендии — 50 процентов оплаты; магистратура, одна стипендия — 100 процентов оплаты; две стипендии — 50 процентов оплаты. Более подробная информация по ссылке;
  • UCLAn Cyprus — бакалавриат, две стипендии, покрывают 50 процентов оплаты; три стипендии — 40 процентов. Более подробная информация по ссылке;
  • University of Limassol — магистратура, одна стипендия, покрывает 100 процентов оплаты. Более подробная информация по ссылке;
  • American University of Beirut — Mediterraneo — бакалавриат, одна стипендия, покрывает 100 процентов оплаты. Более подробная информация по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288265/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы могут подать заявки для обучения в Латвии
Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии
Посольство Китая объявило набор на стипендиальную программу. Начата регистрация
Начат прием документов для поступления кыргызстанцев в вузы Латвии
Кыргызстанцы могут поступить в вузы Турции. Начался прием заявок
Беларусь выделяет пять стипендиальных мест в вузах для граждан Кыргызстана
Начат прием заявок на обучение в вузах Венгрии
Минобразования просит Турцию организовать учебные курсы для педагогов
В Минобразования обсудили сотрудничество вузов Кыргызстана и Великобритании
Популярные новости
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на&nbsp;тест и&nbsp;кто его может не&nbsp;сдавать ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Какая погода нас ждет в&nbsp;марте и&nbsp;чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;весны Какая погода нас ждет в марте и чего ждать кыргызстанцам от весны
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
5 марта, вторник
12:00
Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как пра...
11:53
Каныбек Осмоналиев ушел с поста председателя Нацкомиссии по госязыку
11:50
В администрации президента Кыргызстана произошли кадровые перестановки
11:43
Завтра на КПП «Ак-Тилек — автодорожный» возможны временные перерывы в работе
11:42
Священный месяц Рамазан в Кыргызстане начнется 11 марта