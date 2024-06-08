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Памятные даты

Запатентован пылесос

В 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал пылесос, названный им Whirlwind («держать в руках и направлять»).

В его верхней части располагалась ручка, соединенная ременным приводом с вентилятором. Ручка приводилась в движение рукой. Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу.

Фото из интернета. Пылесос Saturnas («Сатурн»), 1967 год

В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным предметом обихода у среднего класса. Сегодня пылесос вовсе не считается предметом роскоши и есть практически в каждой семье. Этот необходимый предмет домашнего обихода постоянно совершенствуется.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического Труда Телегей Сагымбаева

Родилась 8 июня 1902-го в селе Ак-Жар Нарынской области. Герой Социалистического Труда (1957).

В 26 лет стала хозяйкой отары тонкорунных овец. Из года в год в своих отарах, насчитывающих 700-800 голов, настригала с каждого животного по 5-6 килограммов первоклассной шерсти. Стала старшим чабаном племсовхоза «Кочкорка» Нарынской области.

Родила и воспитала 12 детей, за что удостоена высокого звания «Мать-героиня».

Неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умерла в 1981-м.

Умер драматург Мырзабек Тойбаев

Родился 25 января 1935 года. Заслуженный деятель культуры, народный писатель КР.

Трудовой путь начал в 1958-м редактором радио, ответственным редактором студии Фрунзенского телевидения. Работал заведующим редакцией культуры и искусства Киргизской советской энциклопедии, главным редактором объединенной репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Киргизской ССР, директором Дома актеров, литературным консультантом Союза писателей, президентом Ассоциации драматургов КР.

С 2006 года был президентом Ассамблеи деятелей культуры КР.

В 1963-м вышла в свет первая книга Мырзабека Тойбаева «Доброта». Его пьесы «Жаңы келин» («Невеста»), «Жоронун жоруктары» («Проделки Жоро») стали произведениями кыргызской классической драматургии.

Перу Мырзабека Тойбаева принадлежат прекрасные переводы на кыргызский язык произведений Хамзы Хакимзаде Ниязи, Сергея Михалкова, Антона Чехова, Калтая Мухаметжанова.

Умер 8 июня 2019 года.

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