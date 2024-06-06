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Общество

Работодатели могут оставлять заявки о вакансиях на горячей линии Минтруда

Работодатели могут оставлять заявки о вакансиях на горячей линии по вопросам трудоустройства 1899. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, ведомство призывает работодателей к активному сотрудничеству и готово содействовать в поиске необходимых кадров.

Работодатели могут подать заявку по номеру 1899, оставить ее онлайн на сайте https://zanyatost.kg/ или обратиться в территориальные отделы занятости населения.

В Минтруда добавили, что при необходимости могут обучить из числа безработных граждан на бесплатных краткосрочных курсах по востребованным специальностям.

Ранее в ведомстве сообщали, что на горячую линию по вопросам трудоустройства звонят каждые семь минут.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295913/
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