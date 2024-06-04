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Общество

В КР на горячую линию по вопросам трудоустройства звонят каждые семь минут

На горячую линию по вопросам трудоустройства звонят каждые семь минут. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, по номеру 1899 можно получить консультацию об имеющихся вакансиях на рынке труда в разрезе области, района или города. Также опытные специалисты подскажут, где можно получить профессиональное образование или повысить квалификацию.

«Чаще всего просили трудоустроить водителем, швеей, поваром, бухгалтером, на строительные специальности. Каждый третий звонивший не имел профессии», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295731/
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