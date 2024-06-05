Территориальная реформа. В Бишкеке откроют еще две подстанции скорой помощи

В Бишкеке откроют две подстанции Центра экстренной медицины. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, машины, сотрудники и помещения есть.

«Один пункт будет на востоке столицы, на проспекте Жибек Жолу, бывшая туберкулезная больница, второй — в западной части. Там ремонтируют здание старой поликлиники», — сказал чиновник.

Он добавил, что подстанции начнут работать после завершения всех процедур по АТР.

По словам Алымкадыра Бейшеналиева, проблем с комплектованием бригад не будет.

«С 1 июля зарплата врачам Центра экстренной медицины увеличится на 20 тысяч сомов», — отметил он.