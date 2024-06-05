Кыргызстан начал первое в мире исследование устойчивости к антибиотикам

В Кыргызстане начато первое в мире национальное исследование по оценке распространенности антимикробной резистентности, его влияния на здоровье и экономическое бремя при бактериальных инфекциях кровотока человека. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, исследование проводится в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В ведомстве отмечают, что антимикробная резистентность представляет собой серьезную проблему во всем мире, делая традиционные антибиотики все более неэффективными и ставя под угрозу пользу основных медицинских вмешательств.

«Проведя это комплексное исследование, Кыргызстан не только предпринимает активные шаги по защите своего населения, но также создает прецедент для других стран, которые могут последовать его примеру в борьбе с антимикробной резистентностью», — сообщили в Минздраве.

Что такое антимикробная резистентность (АМР) АМР происходит, когда микроорганизмы (такие как бактерии, грибы, вирусы и паразиты) изменяются после воздействия противомикробных препаратов (таких как антибиотики, противогрибковые, противовирусные, противомалярийные и антгельминтики). В результате эти лекарства становятся неэффективными и инфекции сохраняются в организме, повышая риск распространения среди других людей. Резистентность к противомикробным препаратам представляет собой серьезную угрозу для глобального здравоохранения, особенно в условиях ограниченных ресурсов, когда доступ к эффективным микробиологическим службам и антибиотикам ограничен. В 2019 году, по оценкам, 4,95 миллиона смертей связаны с бактериальной АМР, в том числе 1,27 миллиона — непосредственно с ней. Несмотря на глобальные усилия по усилению эпиднадзора за AMR, многие страны борются за внедрение комплексных национальных систем. Без эффективных противомикробных препаратов для профилактики и лечения инфекций такие медицинские процедуры, как трансплантация органов, химиотерапия рака, лечение диабета и серьезные хирургические операции (например, кесарево сечение или замена тазобедренного сустава), становятся очень рискованными.

На мероприятии, посвященном запуску проекта, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что названная «тихой пандемией» устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой одну из десяти основных глобальных угроз для человечества сегодня.

«В мире нет устойчивой модели по сбору данных распространенности АМР. Запуск у нас в Кыргызстане национального репрезентативного исследования и ожидаемые результаты являются актуальными для проведения объективной оценки реальной ситуации в области антимикробной резистентности, и дальнейшей разработки стратегии сдерживания, определения тактики применения антимикробных препаратов, проведения рационального и эффективного лечения антимикробными препаратами, обоснованного выбора антимикробных препаратов для эмпирической терапии инфекций. В данном исследовании также будет изучено влияние антимикробной резистентности на здоровье человека и экономическое бремя при бактериальных инфекциях кровотока человека в Кыргызстане», — сказал он.

Ожидается, что по мере проведения исследования его результаты дадут бесценную информацию о динамике устойчивости к противомикробным препаратам в Кыргызстане, оценят последствия для общественного здравоохранения и экономики, разработают стратегии сдерживания и улучшат клинические протоколы для лечения пациентов с инфекциями кровотока. Вместе эти идеи также послужат основой для обоснованной политики и мер по смягчению распространения устойчивости и ее негативных последствий.

«На сегодня ВОЗ оказала поддержку исследованию, предоставив оборудование и диагностические принадлежности на сумму более $300 тысяч. Кроме того, проведены комплексные теоретические и практические тренинги для персонала 40 больниц по всей стране, а также для сотрудников трех центральных референс-лабораторий и их филиалов, от которые были отобраны для участия в исследовании», — сообщили в ведомстве.