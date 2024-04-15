Центру госсанэпиднадзора Оша передали оборудование для идентификации патогенов

Центру госсанэпиднадзора Оша передано оборудование для идентификации патогенов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в рамках проекта «Национальное исследование для оценки распространенности, влияния антимикробной резистентности (АМР) на здоровье и экономического ущерба при бактериальных инфекциях кровотока человека в Кыргызстане» закуплены лабораторные материалы для диагностики in vitro, в том числе и автоматизированная система идентификации микроорганизмов Vitek 2 Compact 60 производства «Биомерье» (Франция).

В ведомстве отметили, что в мире нет устойчивой модели по сбору данных распространенности АМР и в КР готовится к запуску пилотное национальное исследование при технической поддержке ВОЗ.

«Ожидаемые результаты являются актуальными для объективной оценки реальной ситуации в области АМР и дальнейшей разработки стратегии сдерживания, определения тактики применения антибиотиков, проведения рационального и эффективного лечения ими, обоснованного выбора антимикробоных препаратов для эмпирической терапии инфекций; проведения ограничительных мероприятий по сдерживанию распространения полирезистентных микроорганизмов в больницах Кыргызской Республики», — сказали в Минздраве.