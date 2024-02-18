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Синтетический антибиотик, уничтожающий многих «супермикробов», создали в США

Фото © Владимир Смирнов/ТАСС. Производство антибиотиков

Американские биохимики создали синтетический антибиотик кресомицин, который способен уничтожать стойкие к другим лекарствам штаммы синегнойной палочки, золотистого стафилококка и многих других «супермикробов», уносящих миллионы жизней каждый год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гарвардского университета.

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«Опыты показывают, что кресомицин и похожие на него молекулы эффективнее подавляют рост большого числа опасных для жизни человека «супербактерий», чем уже существующие антибиотики, одобренные для применения в клинической практике», — заявил профессор Гарвардского университета (США) Эндрю Майерс.

Он и его коллеги создали кресомицин в рамках проекта, нацеленного на разработку полностью синтетических антибиотиков, похожих по свойствам на природные антибиотики из класса линкозамидов. Эти молекулы способны встраиваться в клетки бактерий и вызывать сбои в их работе, что приводит к остановке роста или массовой гибели микробов.

Как и многие другие лекарства, линкозамиды в значительной степени потеряли эффективность действия из-за мутаций бактерий.

Проведенные учеными наблюдения показали, что созданный ими препарат подавлял рост микробов в минимальных концентрациях, что не характерно для всех остальных лекарств, в том числе ванкомицина, одного из «антибиотиков последней надежды». Это дает надежду на то, что кресомицин станет одним из основных средств для спасения жизней пациентов от «супербактерий» после завершения клинических испытаний, подытожили ученые.

О растущей стойкости бактерий к антибиотикам

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За последние два десятилетия биологи зафиксировали появление нескольких десятков штаммов микробов, стойких к действию одного или сразу нескольких антибиотиков. Эти «супербактерии» возникают как в результате массового нецелевого использования антибиотиков в медицине и животноводстве, так и в результате попадания лекарств вместе с городскими и промышленными стоками в природные экосистемы.

Многие из них, в том числе туберкулезная палочка, золотистый стафилококк и пневмококк, сегодня вызывают вспышки «больничных» инфекций, с которыми все сложнее бороться. Подобные проблемы вынуждают ученых как ускоренно создавать новые антибиотики, так и вырабатывать новые стратегии их применения, которые снижают шансы на появление «супербактерий».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287032/
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