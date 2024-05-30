Кыргызский театр кукол приглашает 1 июня на премьеру спектакля

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева и ЮНИСЕФ 1 июня приглашают детей на новый спектакль «Чистая вселенная». Об этом сообщили в театре.

Это история про любознательного мальчика по имени Айдар, который отправляется в увлекательное путешествие по бескрайним просторам вселенной. По пути он встречает новых друзей, учит их важности гигиены, прививая любовь к опрятности и порядку.

Спектакль поставлен режиссером Ырыскелди Жакыпбековым с участием артистов театра Эламана Абакирова, Анастасии Карелиной, Шарапат Кадыралиевой, Гульзаны Эркимбаевой и других.

Летом театр планирует отправиться со спектаклем «Чистая вселенная» на гастроли по Кыргызстану.