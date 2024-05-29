15:20
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Общество

Куда денут гранитные бордюры с улицы Байтика Баатыра в Бишкеке, рассказал мэр

Гранитные бордюры, которые демонтировали во время работ по реконструкции улицы Байтика Баатыра, выкидывать не будут.

Как объяснил мэр Айбек Джунушалиев, они в хорошем состоянии.

«Поделив их на две части, отшлифовав, есть возможность использовать их повторно как бордюры. Они исторические, в свое время их привозили из Москвы. Это хороший строительный материал», — сказал градоначальник.

Напомним, в этом году в восемь этапов реабилитируют улицу Байтика Баатыра/Абдрахманова (от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу). Сейчас на ремонт закрыт участок от Токомбаева до Ахунбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295359/
просмотров: 2425
Версия для печати
Материалы по теме
Еще два отрезка улиц в Бишкеке закрывают на ремонт. Схемы движения транспорта
Исчезнут парковки и провода. Мэр рассказал о ремонте дорог в Бишкеке
Ремонт всех улиц в Бишкеке должны завершить до 31 августа
Ремонт дорог в Бишкеке. Названы планируемые сроки окончания работ на двух улицах
В питомник Бишкекзеленстроя. Куда дели ели с улицы Байтика Баатыра
При ремонте улицы Байтика Баатыра выкорчевали ели вдоль дороги
На ремонт закрывают еще один участок улицы Байтика Баатыра в Бишкеке
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы перекрыты. Список
Закрытие и ремонт улиц в Бишкеке. Новые схемы движения общественного транспорта
Ремонт дорог в Бишкеке откладывается. Как будет ездить общественный транспорт
Популярные новости
Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у&nbsp;вас увеличится Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у вас увеличится
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Накопительная пенсия. Оставить на&nbsp;старость или использовать досрочно? Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?
В&nbsp;Бишкеке жара и&nbsp;никаких дождей. Прогноз на&nbsp;30&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2&nbsp;июня В Бишкеке жара и никаких дождей. Прогноз на 30 мая — 2 июня
Бизнес
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
С&nbsp;1&nbsp;июня начнут отключать газ неплательщикам С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам
31 мая, пятница
15:07
Плановая госпитализация работающих граждан задерживается. В ФОМС назвали причину Плановая госпитализация работающих граждан задерживаетс...
14:25
Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум
14:00
Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать
13:59
Абдурахман Муртазалиев продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша
13:40
С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду