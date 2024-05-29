Куда денут гранитные бордюры с улицы Байтика Баатыра в Бишкеке, рассказал мэр

Гранитные бордюры, которые демонтировали во время работ по реконструкции улицы Байтика Баатыра, выкидывать не будут.

Как объяснил мэр Айбек Джунушалиев, они в хорошем состоянии.

«Поделив их на две части, отшлифовав, есть возможность использовать их повторно как бордюры. Они исторические, в свое время их привозили из Москвы. Это хороший строительный материал», — сказал градоначальник.