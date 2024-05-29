В здании Восточного автовокзала могут разместить ЦОН

Здание Восточного автовокзала передано в муниципальную собственность мэрии для решения вопросов местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Здание демонтировать не планируется, оно будет сохранено как памятник архитектуры и использоваться для нужд города. Планируются благоустройство и озеленение прилегающей территории», — сказали в мэрии.

Рассматриваются варианты размещения в здании бывшего автовокзала Центра обслуживания населения.

Отметим, что кабмин одобрил передачу здания Восточного автовокзала Бишкеку. Решение принято в целях эффективного использования государственной собственности и улучшения экологической ситуации и архитектурного облика столицы.

Напомним, в конце 2023 года муниципалитет сообщил о создании нового автовокзала вместо Восточного на объездной дороге и запуске первого городского автобусного маршрута до него. С середины января автовокзал официально начал работать, на него приезжают маршрутки из населенных пунктов Иссык-Кульской и Нарынской областей.

В конце апреля здание и территория Восточного автовокзала перешли в собственность Бишкека.

В третьем квартале планируют перенести Западный автовокзал. Выбрано место — с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту. Его уже строят. По проекту до него будут доезжать международные, междугородние, областные и пригородные маршруты из западной части Чуйской области.

По словам председателя кабмина Акылбека Жапарова, как минимум $25 миллионов потребуется на реализацию проекта по переносу автовокзалов за черту города.