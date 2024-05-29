Кабмин одобрил передачу здания Восточного автовокзала Бишкеку

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел очередное заседание кабмина. Об этом сообщила его пресс-служба.

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По ее данным, на заседании одобрили проект постановления «О передаче здания Восточного автовокзала в муниципальную собственность Бишкека». Такое решение принято в целях эффективного использования государственной собственности и улучшения экологической ситуации и архитектурного облика столицы.

Для создания дошкольного образовательного учреждения принято постановление о безвозмездной передаче в муниципальную собственность мэрии Бишкека соответствующего земельного участка площадью 1,14 гектара.

Далее на заседании кабинета министров одобрен вопрос о передаче в управление мэрии филиалов учреждения «Бишкекские тепловые сети» и Бишкекского теплоэнергетического центра.

Акылбек Жапаров поручил профильным государственным органам завершить работу по передаче данных объектов в течение месяца.

Члены кабмина рассмотрели и единогласным решением приняли проект постановления «Об основных вопросах обеспечения и организации работы государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций», который был представлен Министерством образования и науки.

Согласно данному решению руководители государственных и муниципальных органов в сфере дошкольного образования, проработавшие в данной организации в общей сложности пять и более лет, считаются уволенными со дня вступления в силу настоящего постановления, далее отбор управленческих кадров будет осуществляться на конкурсной основе.

Кроме того, на заседании принято постановление о введении трехлетнего временного запрета (моратория) на заготовку и сбор сырья следующих растений и лекарств: макротомия (Macrotomia DC), арнебия (Arnebia Forssk), ясенец (Dictamnus L), аконит (Aconitum L) и лук афлатун (Allium aflatunense B.Fedtsch).

Акылбек Жапаров руководителям госорганов дал ряд соответствующих поручений.