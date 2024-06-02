Кыргызстанка Ирина Ковшова работала в Бишкеке журналистом. Чуть больше года назад оказалась в Австралии — ее супругу предложили там работу. Сейчас они живут в Перте — столице штата Западная Австралия. О своих впечатлениях о жизни на другом континенте Ирина рассказала 24.kg.

Фото из архива Ирины Ковшовой

— Если мы говорим о туризме, то нет. Гостевая виза позволяет в течение года жить там три месяца. Делается она очень легко. Есть различные визы, и у каждой свои условия. Но сейчас Австралия открыла границы и стала больше выдавать разные виды виз, поэтому и начался кризис на рынке недвижимости. Особенно много приехало специалистов, связанных с горной сферой.

— Как прошла ваша адаптация? Что удивило в этой стране?

— Адаптация прошла нормально. Не привычно было искать жилье по прилету. В Австралии жилищный кризис. Тут не ты выбираешь жилье, а тебя. На одну квартиру может быть несколько претендентов. Сдают в итоге тому, кто предложил выше цену и у кого лучше арендная история.

Подавая заявку на недвижимость, нужно представить ряд документов, подтверждающих платежеспособность, контакты с предыдущего места жительства, работы, характеристики от друзей или знакомых. Контракт в основном заключается минимум на полгода. Практически 80 процентов недвижимости сдается без мебели и бытовой техники.

Кроме того, было непривычно водить автомобиль, поскольку тут левостороннее движение. Но примерно через 400 километров привыкаешь к этому. А водить машину и иметь права в Перте необходимо: качество общественного транспорта оставляет желать лучшего. Он есть, но не очень развит. В выходные, например, промежуток между автобусами может составлять час. Поэтому за год жизни проехала такой километраж за рулем, который в Бишкеке преодолевала за несколько лет, включая поездки на Иссык-Куль.

Поражало и то, что в праздничные дни магазины не работают, даже продуктовые. А в субботу и воскресенье только до 17.00. Также в Перте многие кофейни перестают работать после обеда, но зато открываются в 5.00. Тут многое наоборот, даже времена года. Когда в Кыргызстане зима, в Австралии лето. Самые холодные зимние австралийские месяцы — июль и август.

Сказать, что сложно прошли первые месяцы, нельзя, просто все для меня тут было непривычно. Сначала, конечно, ощущаешь себя туристом, который только знакомится с государством, каждый день посещаешь новые места и обязательно вечером едешь на океан наслаждаться прекрасным видом заката. К слову, закаты в Австралии — одни из самых красивых в мире, особенно зимой.

— Сложно, но можно. Все зависит от человека и его желания. Многие устраиваются на заводы даже с минимальным знанием английского языка. Но зарплата там невысокая. Кто-то начинает свое дело. Большая часть жителей Перта занята в горной отрасли. Я работаю фотографом.

— По нраву вам местный образ жизни?

— Образ жизни отличается от нашего. Люди никуда не спешат и наслаждаются жизнью. Соблюдают зачастую баланс между работой и отдыхом. Но я до сих пор не привыкла, что жизнь в Перте начинается очень рано. В 5.00 открыто много кофеен, спортзалы (большая часть из них работает круглосуточно) полны народа. Много бегунов и велосипедистов на улице, на пляжах и в парках проходят занятия йогой, серфингисты ловят волны. Из-за жары днем люди занимаются спортом по утрам. Тут популярны виды спорта на природе или на воде.

Не нравится тут качество сервиса и услуг, особенно в области красоты. Приезжие в основном находят себе мастеров с постсоветского пространства. Но даже они уступают порой по качеству услуг специалистам в Бишкеке.

— Стереотип, что в Австралии все хотят тебя убить, развеян точно. Кенгуру тут можно встретить в любом парке. Они мирно щиплют травку и агрессии к людям не проявляют. Но эти животные бывают разных видов. К примеру, в Перте живут небольшие кенгуру, а крупные и мускулистые обитают в другом штате. Змеи ядовитые тут есть, но в городе встречаются очень редко. Если кто-то увидел змею, то звонит рейнджерам, которые приезжают и ловят ее.

Никто не убивает пресмыкающихся, их просто вывозят в дикую среду. Где хоть когда-то видели змею, ставят табличку с предупреждением.

Есть ядовитые пауки, вот дома их увидеть можно. Поэтому все жилые помещения и приусадебные участки раз в год обрабатывают от насекомых. Иногда к пляжам приплывают акулы. На нескольких установлены сетки от них, постоянно над побережьем курсирует вертолет, который отслеживает акул. Если кто-то их заметит, то включают сирену и спасатели просят людей покинуть воду.

Несмотря на различных животных, насекомых и пресмыкающихся, в Австралии люди научились жить с ними в гармонии. Поэтому наличие такого числа живности не пугает. За год привыкла просыпаться от криков попугаев, кукабарр и ворон. К слову, эти птицы тут не каркают, а издают совсем другие звуки, которые трудно описать словами.

— Удалось найти друзей за это время?

— Практически все наши друзья из СНГ: России, Украины, одна семья из Кыргызстана. С местными общаемся, но мало. Тут большое русскоговорящее сообщество, в которое входят люди из всех постсоветских стран. Постоянно проходят какие-то встречи или мероприятия. Хоть круг общения и пополняется австралийцами, другими англоговорящими людьми, но все равно большую часть свободного времени проводим с теми, кто говорит на русском языке.

— Путешествуем по Австралии, смотрим местные достопримечательности. Тут невероятная природа. Открыли для себя отдых в campsait (лагерь, где можно остаться со своей палаткой или в доме на колесах). Тут они очень популярны и хорошо обустроены. Австралия благодаря хорошему климату располагает к активному отдыху.

Увлеклись хайкингом (пешие прогулки на природе), но сезон только зимой и осенью. Летом и весной очень жарко, да и можно в лесу встретиться со змеей. А тут практически 90 процентов их видов ядовитые. Также среди досуга — встречи с друзьями, спорт, посещение каких-то мероприятий, концертов. Все как у всех, все тот же отдых, который был дома.

— Местной кухни тут как таковой нет. Австралия — страна иммигрантов, поэтому тут кухня многих народностей. Среди национальных блюд можно отметить небольшой пирог с разваренным мясом и барбекю. На гриле австралийцы жарят все. Грильницы стоят в парках, на пляжах и в каждом доме. Если у тебя нет барбекюшницы, ты не австралиец. Также местные очень любят fish and chips. Это рыба, жаренная в кляре и фри. Но это не австралийское блюдо, а перекочевало сюда из Англии.

Кыргызские блюда в нашем рационе периодически. Впервые в жизни приготовила тут боорсоки. Просто мы отмечали Нооруз, а без боорсоков на столе это не праздник!

Тут мы нашли почти все ингредиенты для лагмана. На праздники готовим плов на костре. Это блюдо очень полюбили все наши местные друзья. Также запекаем мясо в тандыре. Все-таки наша кухня самая вкусная.

— В Перте нет. Тут чаще встречаю людей из Казахстана.

— Чего не хватает вдали от Кыргызстана?

— Родины: родных, друзей, природы, гор, Иссык-Куля, кухни.

— Какие планы на ближайшие годы?

— Хочется, пока живем тут, больше путешествовать по Австралии. Это интересное государство. Многим странам стоит поучиться так же жить в гармонии с природой.