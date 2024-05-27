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Общество

Сотрудники института омбудсмена проведут бесплатные консультации для горожан

В Бишкеке в торговых центрах сотрудники института омбудсмена с 28 мая по 1 июня проведут правовые консультации для кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

Для посетителей будет проводиться бесплатная правовая консультация. Цель — правовое просвещение граждан в области защиты прав и свобод человека.

Акция посвящена Международному дню защиты детей.

Сотрудники института готовы ответить на вопросы горожан, а также дать необходимые юридические консультации, связанные с нарушением и восстановлением прав человека.

Консультации будут проходить по следующему графику с 10.00 до 18.00:

  • 28 мая — «Бишкек Парк», этаж М1;
  • 29 мая — «Азия Молл», 3-й этаж;
  • 30 мая — «Бета Сторес – 2», 1-й этаж;
  • 31 мая — «Аю Гранд», 1-й этаж;
  • 1 июня — ЦУМ, 1-й этаж. 

Отметим, сотрудники института в рамках разных акций ранее также проводили для граждан бесплатные юридические и правовые консультации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295141/
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