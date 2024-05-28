Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у вас увеличится

В этом году в Кыргызстане пенсию повысят в два этапа. На первом вырастет размер базовой пенсии у тех, кто получает ниже установленной ставки в 3 тысячи 170 сомов. На втором — у всех подрастет страховая пенсия на 18 процентов, но не менее чем на 1 тысячу сомов.

Власти утверждают, что после 1 октября пенсий в стране ниже прожиточного минимума пенсионера (6 тысяч 886 сомов на май 2024 года), как того требует Конституция, не будет.

Дата-отдел 24.kg разбирался кому, когда и как повысят пенсии.

Из чего складывается пенсия

В Кыргызстане пенсия состоит из базовой, страховой и накопительной частей.

Накопительная часть пенсии формируется за счет двухпроцентного взноса на личный лицевой счет плательщика. Повышение размера пенсий этого компонента не касается.

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Накопительную часть ввели в 2010 году для стимулирования пенсионной системы. После выхода на пенсию человек может сразу забрать собранную сумму или разбить ее на несколько лет и получать вместе с пенсией. Также ее можно забрать заранее, например, для первоначального взноса или на погашение ипотечного кредита, на лечение тяжелых заболеваний и другое.

Базовая часть гарантирована государством. С 2022 года она составляет 3 тысячи 170 сомов. Ее назначают при достижении пенсионного возраста и наличии требуемого стажа — 20/25 лет для женщин и мужчин.

Если человек отработал меньше указанного срока, ее размер сокращают. Посчитать стоимость одного года работы несложно. Берем 3 тысячи 170 сомов делим на 25 лет необходимого стажа и получаем 126,8 сома. Столько «стоит» один год стажа мужчины. Для женщин — 158,5 сома.

Например, мужчина отработал официально 10 лет. Получается, что размер его базовой части пенсии будет 126,8 сома * 10 лет = 1 тысяча 268 сомов.

Именно из-за начисления базовой части в зависимости от стажа в стране есть люди, которые получают пенсию в 1,5-2 тысячи сомов.

В Кыргызстане пенсии ниже 3 тысяч сомов, по данным Соцфонда, сегодня получают 30,5 тысячи человек. После 1 июля все будут получать 3 тысячи 170 сомов, независимо от количества отработанных лет.

Страховая пенсия состоит из двух частей. В первой учитывают стаж и заработную плату до 1996 года. Во второй — после 1996-го, включая все взносы за период трудовой деятельности, среднемесячный заработок, сумму накоплений.

Это та часть пенсии, которую заработал человек. Ее размер зависит от того, сколько страховых взносов уплачено за время работы.

Ее повысят в октябре на 18 процентов, но не меньше, чем на 1 тысячу сомов.

Посчитать прибавку несложно. Надо от общего размера пенсии, например 9 тысяч 354 сома (такой уровень средней пенсии был после прошлогоднего увеличения), отнять базовую часть — 3 тысячи 170 сомов. Остаток — 6 тысяч 184 сома — умножить на 0,18 (18 процентов). Получаем 1 тысячу 113 сомов. Это и есть прибавка. Добавляем базовую часть и получаем 10 тысяч 467 сомов.

От каждого по способностям, каждому по потребностям

Именно этот лозунг, отражающий коммунистический идеал производства и распределения его результатов, приходит в голову, когда смотришь, как именно произойдет повышение пенсий.

Председатель Соцфонда Бактияр Алиев заявил, что после июльского повышения в Кыргызстане пенсий ниже 3 тысяч 500 сомов не будет. Но даже если к ним добавить максимальную прибавку по страховой части в 1 тысячу, получается 4 тысячи 500 сомов. Это на 2 тысячи 400 сомов ниже заявленного властями минимального уровня в 6 тысяч 900 сомов.

Глава Соцфонда объяснил 24.kg, что не достающую до прожиточного минимума пенсионера сумму добавят из республиканского бюджета. Деньги Соцфонда, которые складываются за счет страховых взносов кыргызстанцев, на это тратить не будут.

«Это разовое повышение. Дальше ежегодная индексация будет идти по всем категориям одинаково, исходя из размера страховой части пенсии», — прокомментировал глава Соцфонда.

По грубым подсчетам, если человек получал пенсию, например, в 1 тысячу сомов, то с октября ее размер вырастет в 5,9 раза, а при пенсии в 13,3 тысячи сомов — всего на 13,6 процента.

Остается непонятным, насколько это справедливо, что кто-то работал всю жизнь и делал отчисления, а кто-то об этом не думал, а по факту получит большую прибавку? Возникает резонный вопрос: зачем тогда человеку платить в Соцфонд отчисления со своей зарплаты, если в итоге его уравняют с человеком, который всю жизнь бил баклуши или не платил взносы? Еще два года назад, в апреле 2022 года, вице-премьер министр Эдиль Байсалов заявлял по пенсионной реформе, что государство ничего не должно и советовал копить на старость.

Глава Соцфонда Бактияр Алиев отмечает, что у тех, кто платит взносы, есть страховая часть.

«Поэтому их пенсии будут намного выше, чем у тех, кто будет получать минимальную (6 тысяч 900 сомов)», — добавил он.

Такое большое повышение базовой части отдельным категориям он объяснил необходимостью выполнять требования Конституции.

«В 44 статье Конституции указано, что пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума. Соответственно, мы эту норму обязаны выполнять. В то же время мы поставили вопрос, что Социальный фонд не обязан за счет собственных средств увеличивать, потому что это средства наших граждан, их отчисления. Поэтому решили доводить размер пенсии до прожиточного минимума за счет бюджетных средств», — сказал он.

По его словам, Соцфонд шел три года к тому, чтобы сделать пенсии не ниже прожиточного уровня.

«В 2022-м подняли на 33 процента, понадобилось дополнительно 20 миллиардов сомов. В 2023 году повысили страховую часть на 38 процентов — еще дополнительно 20 миллиардов понадобилось. В 2024-м тоже дополнительно надо 20 миллиардов, чтобы довести пенсии до прожиточного минимума», — заметил он.

Три года назад почти 250 тысяч человек получали пенсии до 10 тысяч сомов. Сейчас все они перешли в категорию тех, кто получает до 15 тысяч сомов.