В трех ЦОНах Оша и Бишкека внедрили новую систему электронной очереди

Для улучшения качества обслуживания и сокращения времени ожидания граждан в центрах обслуживания населения внедрена новая система электронной очереди. Об этом сообщили в Минцифры КР.

С 24 мая новая система электронной очереди уже функционирует:

в ЦОН-1, Бишкек (ЦОН «ДК»);

в ЦОН-4, Бишкек (ЦОН «Эльдорадо»);

в ЦОН, Ош.

С 29 мая планируется запустить систему в ЦОН-3, с 31 мая — в ЦОН-2 Бишкека.

В связи с запуском новой системы очереди приложение Early One для бронирования онлайн прекращает свою работу.

Все талоны будут недействительны со 2 июня.

На первом этапе талоны можно будет получить у сотрудников на ресепшен. В дальнейшем планируется установка терминалов для самостоятельного выбора необходимой услуги. На заключительном этапе система будет интегрирована с приложением Tunduk и масштабирована на все ЦОНы республики, что позволит гражданам бронировать очередь заранее.

Новая отечественная система электронной очереди разработана госпредприятием «Инфоком» при МЦР и учитывает особенности и потребности получателей услуг ЦОНов нашей страны, что делает ее работу легкой и понятной.