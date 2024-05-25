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Общество

Последний звонок. ГУОБДД напоминает выпускникам о безопасности на дорогах

Ко всем школам страны прикреплены автоинспекторы для обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

Сегодня, 25 мая, в Кыргызстане отмечается Последний звонок. Сотрудники ГУОБДД проводят разъяснительные беседы с выпускниками и их родителями о недопущении употребления спиртных напитков за рулем. Кроме того, сегодня по всей стране выставлены посты для проверок авто.


В ГУОБДД пояснили, что будут приняты самые жесткие меры в рамках закона в отношении водителей, управляющих машиной в нетрезвом состоянии, без соответствующих документов, а также тех, кто передаст руль несовершеннолетним.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295008/
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