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Общество

В день Последнего звонка ГУОБДД выставит посты по всему Кыргызстану

В день празднования Последнего звонка выпускниками по всей стране будут выставлены посты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

«Проводятся разъяснительные беседы со всеми выпускниками, их родителями и учителями о безопасности подростков. Во время Последнего звонка сотрудники будут закреплены за всеми школами, чтобы обеспечить безопасность», — говорится в сообщении.  

В ГУОБДД отметили, что выпускники зачастую нанимают кортежи, выезжают за город или же отмечают праздник в увеселительных заведениях. Кроме того, праздник отмечают те, кто окончил учебное заведение 10, 20 лет назад. Для профилактики ДТП на въездах и выездах городов и сел будут выставлены посты, где автоинспекторы будут проверять все машины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294752/
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