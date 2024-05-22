В день Последнего звонка ГУОБДД выставит посты по всему Кыргызстану

В день празднования Последнего звонка выпускниками по всей стране будут выставлены посты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

«Проводятся разъяснительные беседы со всеми выпускниками, их родителями и учителями о безопасности подростков. Во время Последнего звонка сотрудники будут закреплены за всеми школами, чтобы обеспечить безопасность», — говорится в сообщении.

В ГУОБДД отметили, что выпускники зачастую нанимают кортежи, выезжают за город или же отмечают праздник в увеселительных заведениях. Кроме того, праздник отмечают те, кто окончил учебное заведение 10, 20 лет назад. Для профилактики ДТП на въездах и выездах городов и сел будут выставлены посты, где автоинспекторы будут проверять все машины.