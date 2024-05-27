Обильные дожди и сели. Как погода повлияет на урожай в Кыргызстане

Сельхозпроизводители сравнивают растениеводство с лотереей: сложно предугадать, каким выйдет очередной сезон. Если в 2023 году кыргызстанцы жаловались на нехватку поливной воды, то в этом столкнулись с обильными дождями и селями. Не оставит ли погода нас без урожая?

Клубнике не повезло

Особенно привычной жары ждут ягодники. По словам председателя Ассоциации ягодоводов Тилека Токтогазиева, дождливая погода негативно сказывается на продукции. Вкусовые качества снижаются без солнца.

Сейчас на рынке широкий выбор клубники, но внешний вид ее оставляет желать лучшего — из-за ливней ягоды грязные, нередко подгнившие, на вкус водянистые и кислые. Собрать урожай вовремя многие просто не могут.

Фото 24.kg

«Поэтому многие жалуются на низкую закупочную стоимость. Хотя экспортеры дают фермерам хорошую цену за счет того, что у нас есть собственные каналы сбыта в России. Сейчас стоимость клубники в Кыргызстане выше, чем в Италии, к примеру, хотя по качеству ягода там лучше. Если у наших фермеров будет высокая урожайность, они все равно неплохо заработают», — сказал глава ассоциации.

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Он подчеркнул важность перехода на новые технологии (высокий бугор, покрытый специальной пленкой, капельное орошение). При традиционном выращивании ягод (в открытом грунте без пленки и капельного орошения) появляется много сорняков, из-за лишней травы ягоды тоже гниют.

Дожди — благоприятная среда для грибковых заболеваний растений. Постоянная влажность способствует появлению на полях улиток, слизней и других вредителей.

«Но есть широкий спектр химических препаратов. При умелом обращении с ними можно контролировать ситуацию», — успокаивают в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Прохладно и сыро

У жителя Сокулукского района Максима несколько гектаров земли, на которых он для своего хозяйства выращивает ячмень, кукурузу и люцерну. Делать прогнозы фермер не торопится.

«Для ячменя погода идеальная, но сейчас время цветения. И есть риск, что дожди смоют цветок. Люцерна у меня первый год — растет, но тепла не хватает, как и кукурузе. Последнюю я вовремя подкормил витаминами, стоит зеленая, однако у многих от избытка влаги пожелтела. В целом ситуация не критичная, позже станет понятнее», — говорит мужчина.

Фото 24.kg. Кукурузное поле

У других сельхозпроизводителей время первого весеннего укоса люцерны. Однако ежедневные дожди усложняют процесс заготовки сена. Где-то трава уже переросла и упала, а где-то ее успели скосить, но она лежит, чернеет, портится. Даже если высохнет через несколько дней, то качество у такого сена будет хуже, говорят фермеры.

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«Многие выращивают люцерну на продажу, но затюковать из-за дождей проблематично. В любом случае ее надо убирать, потому что укос можем потерять. Надо закладывать сенаж для обеспечения кормовой базы, что я и делаю. Даже если люцерна будет сырая, ничего страшного не будет», — подчеркнул фермер Виталий, имеющий свое хозяйство в Чуйской области.

На одном из полей в Аламединском районе от обильных дождей набравший массу ячмень начал падать. В таких случаях есть риск, что комбайн не сможет полностью собрать зерно.





В одном из самых жарких районов республики — Араванском — время сбора первого урожая овощей и фруктов. По словам ведущего специалиста аппарата полномочного представительства президента в Ошской области Амира Жоошбаева, из-за дождей на полях очень сыро, вязко, это создает проблемы для техники, приходится ждать.

Он также отметил вероятность распространения грибковых заболеваний при повышенной влажности.

«Но в целом пока не критично, и от дождей больше пользы. В Ошской области есть два водохранилища, объем воды в них больше, чем в прошлом году. Сейчас заявки на воду не поступают, полив только за счет дождей», — рассказал специалист.

Нет повода для паники

Завотделом реализации решений по растениеводству и садоводству Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мухтар Чыналиев отметил как плюсы, так и минусы установившейся погоды.

«В целом дожди играют важную роль в сельском хозяйстве. Благодаря им урожайность повышается до 40 процентов. Мы примерно посчитали: в 2021-м в тех районах, где была затяжная засуха, урожайность зерновых снизилась до 30 процентов. С другой стороны, есть, конечно, и негативные факторы. В первую очередь нас беспокоят селевые потоки, которые участились в отдельных регионах. Особенно это сказалось на рисовых полях, которые находятся вдоль рек», — сказал он.

По данным Мухтара Чыналиева, примерно 180 гектаров посевных площадей хлопка, пшеницы, риса и других сельхозкультур пострадали от селевых потоков.

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«Но на общую ситуацию с урожаем по республике это не повлияет. Что касается кукурузы, то это теплолюбивая культура и есть небольшая задержка в росте. Но это, думаю, вопрос времени — до установления теплой погоды. По другим зерновым (пшенице, ячменю) ожидаем урожай больше, чем в 2023 году, потому что травостой хороший. По сенокосу есть некоторые моменты — сезон подошел, а дожди не прекращаются, однако это не зависит от нас», — заметил он.

Специалист добавил, что Кыргызстан — горная страна, цветение культур происходит неравномерно. Если во время цветения будут затяжные дожди, то часть урожая может пострадать. Но чередование погоды (дожди и солнце) особо на это не влияет.

По словам Мухтара Чыналиева, в мировой практике есть климатически оптимизированные технологии, однако из-за нехватки финансов в КР это мало используют.

«Самое примитивное и понятное для нас — теплицы, оборудование, спасающее от заморозков, специальные пушки для защиты от града», — сказал он.

То сели, то ливни

Тем временем синоптики не обнадеживают. По их сведениям, в республике по-прежнему ожидается неустойчивая погода. Временами дожди, грозы, местами сильные.

По данным Службы водных ресурсов, с мая по июль в Кыргызстане может выпасть большое количество осадков. В связи с этим на ряде ирригационных объектов есть угроза повторения селей. Особенно в южных регионах страны, где одни и те же ирригационные государственные объекты из года в год и в течение одного вегетационного периода по несколько раз разрушаются.

За апрель-май из-за проливных дождей разрушены 33 объекта водного хозяйства. Ущерб составил более 13 миллионов сомов.