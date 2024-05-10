Кыргызстанцам голод не грозит. Комментарий Министерства сельского хозяйства

В апреле Казахстан накрыли весенние паводки. Под водой оказались 10 из 17 областей. Власти страны ввели режим ЧС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал случившееся «самым масштабным стихийным бедствием за последние 80 лет».

Кыргызстану подобное наводнение не грозит. Так по крайней мере считает директор департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС Кыргызстана Даурбек Сакыев.

В недавнем интервью 24.kg он объяснил почему: Кыргызстан — горная страна, а в Казахстане равнинные территории.

Между тем депутат Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков заявил, что расслабляться не стоит Наводнение в Казахстане таит иную угрозу. Якобы из-за паводков Кыргызстан может остаться без пшеницы и ячменя. Основным поставщиком последних как раз и является Казахстан.

«Из-за паводка значительная площадь сельхозугодий в Казахстане оказалась под водой. У нас может случится кризис продовольствия. Властям необходимо принять меры на опережение и без промедления», — подчеркнул Дастанбек Джумабеков.

В качестве аргумента парламентарий привел данные Национального статистического комитета Кыргызстана: в 2023 году в страну импортировали 370,8 тысячи тонн пшеницы.

Большая часть этого объема, 351,4 тысячи тонн, поступила из России, остальные 19,4 тысячи тонн — из Казахстана.

И это без учета более 29 тысяч тонн муки, также импортированной из Казахстана в 2023 году.

В Министерстве сельского хозяйства КР пессимизм нардепа не разделают.

Начальник управления по вопросам продовольственной безопасности Данияр Жанузаков, отвечая на вопросы 24.kg, отметил: Кыргызстан, действительно, закупает у соседей зерно. Но поставки идут из других, не пострадавших от весенних паводков областей.

«Те, которые оказались затопленными, на них приходится максимум 5 процентов от всего объема поставок. Этот показатель не влияет абсолютно», — сказал Данияр Жанузаков.

Он добавил, что ежегодно утверждается индикативный баланс в рамках ЕАЭС. Он предусматривает определенные объемы на пшеницу, ячмень, сахар.

В случае введения запрета на вывоз нашими соседями, мы используем этот код. Еще есть соглашения с мукомольными предприятиями о стабильном обеспечении мукой. У них в резерве от 500 до 3 тысяч тонн, которые в случае необходимости будут распределяться по всей стране. Данияр Жанузаков

Чиновник заверил — никакого дефицита продовольствия в Кыргызстане не будет и оснований для беспокойства нет.