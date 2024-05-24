15:29
USD 87.99
EUR 95.37
RUB 0.97
Общество

ВОЗ предупреждает о росте случаев заболеваний, передающихся половым путем

Во многих регионах мира растут показатели заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения, сообщили «Новости ООН».

Отмечается, что глобальные эпидемии ИППП, ВИЧ и вирусного гепатита продолжают создавать серьезные проблемы для общественного здравоохранения. Они приводят к 2,5 миллиона смертей ежегодно.

В 2022-м страны ВОЗ поставили перед собой цель — сократить количество случаев заражения сифилисом среди взрослых в десять раз к 2030 году, с 7,1 миллиона до 0,71 миллиона.

Однако количество новых случаев сифилиса среди людей 15-49 лет увеличилось более чем на 1 миллион в 2022-м — до 8 миллионов. Самый резкий рост произошел в Америке и Африке. В ВОЗ также отметили низкие темпы снижения количества новых случаев заражения ВИЧ и вирусными гепатитами.

Более миллиона человек ежедневно заражаются четырьмя ИППП — сифилисом, гонореей, хламидиозом и трихомониазом.

В докладе подчеркнули, что во время пандемии коронавируса произошли рост заболеваемости сифилисом среди взрослых людей, в том числе матерей, и связанное с ним повышение количества случаев врожденного сифилиса (523 случая на 100 тысяч новорожденных в год). В 2022-м от сифилиса умерли 230 тысяч человек.

Новые данные свидетельствуют о росте заболеваемости полирезистентной гонореей. По состоянию на 2023 год из 87 государств, где проводился мониторинг устойчивости гонореи к противомикробным препаратам, девять стран сообщили о повышенном уровне (от 5 до 40 процентов) резистентности к цефтриаксону — антибиотику, который назначают при гонорее.

В 2022-м зарегистрировали около 1,2 миллиона новых случаев гепатита В и почти 1 миллион — гепатита С.

По оценкам, количество смертей от вирусного гепатита выросло с 1,1 миллиона в 2019 году до 1,3 миллиона в 2022-м, несмотря на эффективные инструменты профилактики, диагностики и лечения.

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось, но незначительно — с 1,5 миллиона в 2020 году до 1,3 миллиона в 2022-м. Смертность от ВИЧ по-прежнему остается высокой. В 2022 году зарегистрировано 630 тысяч летальных случаев, связанных с ВИЧ. Тринадцать процентов из них приходится на детей до 15 лет.

Эксперты заметили, что усилия государств по расширению доступа к медицинским услугам по профилактике и лечению ИППП, ВИЧ и гепатита приносят результаты. ВОЗ подтвердила, что 19 стран смогли ликвидировать передачу ВИЧ и/или сифилиса от матери ребенку.

Во всем мире лечение от ВИЧ проходят 76 процентов зараженных людей. При этом у 93 процентов людей, получающих лечение, наблюдается подавленная вирусная нагрузка. Показатели диагностики и лечения гепатита B и C во всем мире улучшились, но незначительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294859/
просмотров: 919
Версия для печати
Материалы по теме
В США выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа от скота
В Кыргызстане пройдет Международный форум по инвестициям в здравоохранение
ВОЗ передала Кыргызстану комплекты для оказания медицинской помощи при ЧС
ВОЗ объявила сбор средств на $1,5 миллиарда для защиты уязвимых слоев населения
Нужна ли ревакцинация от гепатита В. Комментарий эксперта
Жыл башынан бери 12,3 миңден ашуун кыргызстандыкта В жана С гепатити аныкталды
С начала года гепатиты В и С выявлены у более 12,3 тысячи кыргызстанцев
Борьба с туберкулезом. Заявка Кыргызстана на грант Глобального фонда одобрена
Кургак учук жана ВИЧти дарылоо үчүн Кыргызстанга жылына 500 миллион сомдой керек
Кыргызстану требуется до 500 миллионов сомов в год для лечения туберкулеза и ВИЧ
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Как повысят пенсии в&nbsp;Кыргызстане, рассказали в&nbsp;Соцфонде Как повысят пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
24 мая, пятница
15:19
В Бишкеке создали госцентр помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия В Бишкеке создали госцентр помощи женщинам и девочкам,...
14:55
В Бишкеке прошла встреча лидеров спецслужб стран СНГ. Кто принял участие
14:41
Кыргызстан и Казахстан планируют довести торговый оборот до $3 миллиардов
14:22
В Бишкеке и Чуйской области в ближайший час и вечером ожидается сильный ветер
14:21
Кыргызстанцы могут поехать на работу в Великобританию только через Минтруда