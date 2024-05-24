ВОЗ предупреждает о росте случаев заболеваний, передающихся половым путем

Во многих регионах мира растут показатели заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения, сообщили «Новости ООН».

Отмечается, что глобальные эпидемии ИППП, ВИЧ и вирусного гепатита продолжают создавать серьезные проблемы для общественного здравоохранения. Они приводят к 2,5 миллиона смертей ежегодно.

В 2022-м страны ВОЗ поставили перед собой цель — сократить количество случаев заражения сифилисом среди взрослых в десять раз к 2030 году, с 7,1 миллиона до 0,71 миллиона.

Однако количество новых случаев сифилиса среди людей 15-49 лет увеличилось более чем на 1 миллион в 2022-м — до 8 миллионов. Самый резкий рост произошел в Америке и Африке. В ВОЗ также отметили низкие темпы снижения количества новых случаев заражения ВИЧ и вирусными гепатитами.

Более миллиона человек ежедневно заражаются четырьмя ИППП — сифилисом, гонореей, хламидиозом и трихомониазом.

В докладе подчеркнули, что во время пандемии коронавируса произошли рост заболеваемости сифилисом среди взрослых людей, в том числе матерей, и связанное с ним повышение количества случаев врожденного сифилиса (523 случая на 100 тысяч новорожденных в год). В 2022-м от сифилиса умерли 230 тысяч человек.

Новые данные свидетельствуют о росте заболеваемости полирезистентной гонореей. По состоянию на 2023 год из 87 государств, где проводился мониторинг устойчивости гонореи к противомикробным препаратам, девять стран сообщили о повышенном уровне (от 5 до 40 процентов) резистентности к цефтриаксону — антибиотику, который назначают при гонорее.

В 2022-м зарегистрировали около 1,2 миллиона новых случаев гепатита В и почти 1 миллион — гепатита С.

По оценкам, количество смертей от вирусного гепатита выросло с 1,1 миллиона в 2019 году до 1,3 миллиона в 2022-м, несмотря на эффективные инструменты профилактики, диагностики и лечения.

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось, но незначительно — с 1,5 миллиона в 2020 году до 1,3 миллиона в 2022-м. Смертность от ВИЧ по-прежнему остается высокой. В 2022 году зарегистрировано 630 тысяч летальных случаев, связанных с ВИЧ. Тринадцать процентов из них приходится на детей до 15 лет.

Эксперты заметили, что усилия государств по расширению доступа к медицинским услугам по профилактике и лечению ИППП, ВИЧ и гепатита приносят результаты. ВОЗ подтвердила, что 19 стран смогли ликвидировать передачу ВИЧ и/или сифилиса от матери ребенку.

Во всем мире лечение от ВИЧ проходят 76 процентов зараженных людей. При этом у 93 процентов людей, получающих лечение, наблюдается подавленная вирусная нагрузка. Показатели диагностики и лечения гепатита B и C во всем мире улучшились, но незначительно.