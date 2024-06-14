Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay

Оператор сотовой связи MEGA, 100 процентов акций которого принадлежит Государственному банку развития, продолжает активно совершенствовать свой сервис MegaPay и интегрировать еще большее количество госуслуг в мобильное приложение для максимального удобства и экономии времени кыргызстанцев.

Теперь легально и безопасно устроиться на работу за границей стало еще проще. В мобильном приложении от госоператора доступна оплата услуг центра трудоустройства граждан за рубежом.

Какие услуги можно оплатить с помощью MegaPay:

содействие в трудоустройстве за рубежом;

регистрация и перерегистрация;

разрешения на право деятельности, связанной с трудоустройством граждан КР за рубежом;

черный список России — с помощью данной услуги вы сможете бесплатно проверить, действует ли запрет на въезд на территорию РФ.

Как воспользоваться услугой:

в разделе «Сервисы» нажмите на «Центр трудоустройства граждан за рубежом» и выберите услугу, за которую желаете внести плату;

введите ИНН, наименование организации, сумму оплаты и подтвердите платеж.

Готово!

Комиссия за услуги составляет от 10 до 20 сомов.

Напоминаем, что кыргызстанцы могут легально работать в России, Казахстане, Турции, Германии, Японии, государствах Персидского залива, Египте, некоторых странах Европы. Всего 25 государств. Также через центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики можно устроиться на работу в Великобританию и Южную Корею.