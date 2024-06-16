Почему важно защищать себя от солнца в городе. 15 ответов на важные вопросы

В Кыргызстане наступило не только календарное, но и погодное лето. С каждым днем на улице все жарче и жарче. Мы поговорили с медиками о том, как пережить летнюю жару без ущерба для здоровья. А еще узнали у косметолога, действительно ли крема с пометкой SPF — панацея от летнего солнца.

1 Насколько опасны солнечные лучи в Кыргызстане?

В Бишкеке индекс ультрафиолетового значения солнца к обеду может достигать 10-11, что относится к экстремальному классу.

В некоторых странах ультрафиолетовое излучение намного сильнее, чем в других. Всемирная организация здравоохранения даже разработала специальный UF-индекс, который оценивает интенсивность ультрафиолетового излучения по шкале от 1 до 11. Чем выше показатель, тем опаснее солнце.

Солнечные лучи, конечно, полезны для человека, но в разумных пределах. А загар — отнюдь не полезное для кожи явление. Более того, полезного загара вообще не бывает. По сути, это реакция кожи на чрезмерное солнечное излучение и верный признак того, что она повреждена. Кроме того, из-за высокой температуры можно получить тепловой удар.

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Из-за избытка солнечных лучей организм теряет способность сопротивляться болезнетворным бактериям и вирусам. Поэтому с началом лета люди так часто болеют тяжелыми формами ангины.

Кроме того, львиная доза солнечной радиации губительна для кожи. Сильнейшее ультрафиолетовое излучение вызывает появление морщин, веснушек, пигментных пятен и солнечных ожогов.

2 Для кого яркое солнце наиболее опасно?

Мы живем в Азии, где летняя температура достаточно высокая. Это фактор риска для здоровья.

Особенно для пожилых, детей, людей, страдающих хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, легочными нарушениями, сахарным диабетом). Это связано с чрезмерными потерями организмом жидкости и минеральных солей — калия, магния.

Кровь сгущается, возникает дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возможен риск образования тромбов.

Кроме того, людям со светлой кожей находиться на солнце опаснее. Они мгновенно обгорают. А это может привести к появлению различных новообразований на коже, вплоть до злокачественных.

3 В какие часы можно выходить на солнце, а в какие лучше воздержаться от походов на улицу?

Необходимо по возможности избегать прямых солнечных лучей. Лучше расположиться в тени или ограничить пребывание на улице. Особенно жарко бывает с 12.00 до 17.00. Поэтому нужно взять для себя за правило в это время находиться где-нибудь в прохладном помещении.

4 А если на улице пасмурно или я хожу в тени, есть риск обгореть?

Многие ошибочно думают, что в пасмурную погоду солнце не опасно. Это далеко не так. Именно в такую погоду можно обгореть еще сильнее, чем при ярком солнце. При некоторой облачности излучение может быть сильным благодаря переотражению от облаков, таким образом создаются рассеянные источники излучения.

В тени на кожу попадает около 50 процентов ультрафиолетовых лучей, а через облака проходит до 75 процентов.

И если для того, чтобы обгореть в пасмурную погоду, требуется больше времени, то постареть можно в те же сроки, что и на палящем солнце. Поэтому можно лишь немного снизить степень солнечной защиты, но не отказываться от нее.

5А где загорать опаснее — в городе или на природе? И почему?

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Если находиться вне помещения в самый солнцепек, солнечный удар или ожог вы можете получить и там, и там.

Но если вы находитесь у водоема (бассейна, озера, фонтана), то, скорее всего, сгорите гораздо быстрее, чем просто прогуливаясь по городу в солнечную погоду.

В горах обманчивыми бывают более низкая температура и облака, которые отнюдь не защищают от палящих лучей.

6 Нужно ли защищать кожу от солнца в городе?

Защищать кожу от солнца нужно всегда, независимо от того, в городе вы находитесь, горах или возле водоема.

7 Как защитить себя от вредных солнечных лучей?

Есть несколько простых правил, которые позволят наслаждаться теплыми деньками без ущерба для здоровья. Не стоит выходить на солнце в пиковые часы. В сильную жару лучше значительно сократить умственную и физическую нагрузки.

Важно соблюдать водный режим, чтобы избежать обезвоживания. Пить жидкость надо регулярно, каждые полчаса, из расчета 30-45 миллилитров на килограмм веса взрослого человека (примерно 2-2,5 литра).

Детям эту норму можно уменьшить до 20-30 миллилитров жидкости на 1 килограмм веса. Но стоит помнить, что жидкость не должна быть сильно охлажденной, чтобы снизить риск простуды.

Кроме того, надо использовать средства защиты — зонтики, головные уборы, специальные крема.

8 Помогают ли средства с SPF? Какая цифра должна быть после аббревиатуры, чтобы точно гарантировать защиту?

Да, средства с SPF-защитой помогают защитить кожу от вредного воздействия солнца. Но это совсем не значит, что можно утром намазаться кремом с высокой степенью SPF-защиты и ходить так целый день. Особенно если вы отправились отдыхать на водоем.

Без специальных средств человек может провести на солнце максимум 10-15 минут без риска обгореть.

Нет ни одного средства с SPF, которое бы полностью гарантировало защиту. Чтобы понять, сколько вы можете провести на солнце, намазавшись кремом с SPF, смотрите на цифры, указанные после аббревиатуры, и умножайте их на 10 минут.

Например, SPF40 говорит, что вы можете находиться на солнце примерно 6 часов. Помните, что наносить крем с SPF надо за 30 минут до выхода из помещения.

Если вы находитесь у водоема, лучше намазаться солнцезащитным кремом через полтора-два часа после первого нанесения.

9 А дневной крем с SPF и солнцезащитный — это одно и то же?

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Не совсем. Дневной крем с SPF больше нацелен на борьбу с фотостарением и городским загрязнением. От солнечного ожога такой крем вряд ли вас защитит, потому что входящие в его состав компоненты не предназначены для длительного пребывания на солнце.

А вот солнцезащитные крема специально созданы, чтобы беречь кожу от вредного воздействия солнца. Они обеспечат и оптимальную защиту, и комфорт: в них входят инфракрасные фильтры, снижающие перегрев.

10 Как правильно загорать в городе и на природе?

Во всем хороша мера. Не нужно пытаться получить шоколадный загар, лежа на солнце часов в 12.00. Лучше делать это до 10.00-11.00 утра или после 16.00.

11 Чем может быть опасен чрезмерный загар?

Самая большая проблема, которой может «наградить» солнце, — меланома (рак кожи). Онкологи называют ее «королевой опухолей» за стремительное распространение и высокую смертность.

За последние 20-30 лет регистрируется постоянное увеличение числа заболевших меланомой.

Ученые это объясняют модой на загар. При этом риск развития меланомы закладывается в детстве. Если ребенок часто находится на солнце и обгорает, то вероятность развития меланомы в будущем многократно возрастает.

12 Если после сильного загара появилось множество родинок, это повод для беспокойства?

Безусловно. Родинки появились именно как реакция на чрезмерное воздействие солнца. Конечно, не факт, что они обязательно «плохие», но лучше сходить к врачу и проверить. Ведь при ранней диагностике меланома лечится весьма успешно.

Особенно тщательно нужно беречься от солнца детям и взрослым, у которых много родинок. Важно внимательно следить за плоскими родинками с пигментной окраской. Именно они больше склонны к перерождению в злокачественные. При малейших сигналах тревоги нужно обращаться к врачу.

13 А как понять, что родинка «плохая» и нужно к врачу?

Поводом для визита к врачу должны стать зуд и жжение вокруг родинки. Кроме того, беспокоиться стоит, если родинка увеличилась в размерах, уплотнилась, один из участков набух над поверхностью кожи, произошло усиление или ослабление пигментации, возникло кровотечение, появились трещины, ореол вокруг родинки или увеличились лимфатические узлы.

Особенно внимательно за родинками должны следить люди со светлой кожей, блондины и рыжеволосые, легко обгорающие люди со множественными родинками размером более 0,5 сантиметра .

14 Какие части тела нужно больше всего беречь от сильного воздействия солнечных лучей и почему?

Самые нежные места на теле — уши и стопы (пальцы и тыльная часть часто обгорают). А на плечах и декольте слой солнцезащитного крема лучше обновить еще раз через 5 минут для дополнительной защиты.

И не забывайте беречь голову и глаза. Ведь из-за перегрева может случиться тепловой удар. А глаза страдают от сильных ультрафиолетовых лучей не меньше, чем кожа.

Чтобы избежать проблем, нужно носить солнцезащитные очки с 99—100-процентной защитой от UV-A и UV-B лучей. Да, такие очки могут стоить дорого.

Но ходить в очень темных очках без фильтра вредно. Зрачки в них расширяются, и солнце поражает заднюю стенку глаза, ухудшая зрение, провоцируя конъюнктивит, помутнение хрусталика и даже катаракту.

На правильных очках всегда стоит обозначение уровня защиты.

15 Одежда полностью защищает от вредного воздействия солнца?

В жару нужно отдавать предпочтение хлопковым и льняным тканям, не обтягивающей одежде. Надевайте одежду, которая пропускает воздух, и лучше, чтобы она была светлых тонов. Мужчинам следует отказаться от галстуков, так как они затрудняют кровообращение.

Но даже соблюдение этих рекомендаций не гарантирует полной защиты от солнца. Одежда пропускает значительное количество ультрафиолета.

Например, если речь о полупрозрачной светлой блузке, то ее волокна будут отражать солнечный свет, «пересылая» его через ячейки ткани на кожу.

При длительном нахождении в такой одежде можно получить серьезный ожог. Поэтому стоит наносить защитный крем, даже когда отправляетесь на экскурсию или по магазинам.