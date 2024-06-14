Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon

Открытие пункта выдачи заказов — это простой и проверенный бизнес, возможность получить дополнительный доход без серьезных вложений. Тем более что в Кыргызстане стремительно растет популярность и востребованность маркетплейсов, а статистика Ozon показывает, что 8 из 10 клиентов предпочитают забирать свои покупки именно в таких точках. Поговорим о том, что нужно учитывать будущим франчайзи площадки.

Партнеры Ozon растут вместе с маркетплейсом. Так, по итогам 2023 года оборот площадки в целом вырос на 111 процентов. Складские помещения компания увеличила на 87 процентов. Число заказов удвоилось.

Какую роль играют пункты выдачи заказов?

В каждом регионе своего присутствия Ozon старается развивать собственную логистическую сеть — строит склады и сортировочные центры, договаривается о сотрудничестве с национальным почтовым оператором и курьерскими службами. Лицо площадки — пункты выдачи заказов. Все они имеют единый график работы с 09.00 до 21.00 и узнаваемые вывески, но главное их достоинство — люди, партнеры маркетплейса.

Ozon старается поддерживать местных предпринимателей. Одно из направлений — возможность заработать на открытии пунктов выдачи. Для компании такая схема сотрудничества очень выгодна, ведь чем больше будет на карте таких точек, тем удобнее конечным потребителям — покупателям. Именно поэтому площадка сама платит партнерам — в первые полгода после запуска пункта выдачи они могут получить до 280 тысяч сомов гарантированной поддержки. Это позволяет раскрутить точку и быстрее выйти на самоокупаемость.

Что нужно для открытия пункта выдачи Ozon

Сейчас в Кыргызстане стремительно растет количество пунктов выдачи заказов Ozon, но незанятых мест на карте еще много, так что у каждого есть возможность начать свое дело вместо с площадкой.

Первый шаг — подача заявки на сайте или в приложении. Для этого важно обладать статусом индивидуального предпринимателя или иметь юридическое лицо, все это легко регистрируется в соответствующих госслужбах Кыргызстана. После заполнения реквизитов откроется доступ к тепловой карте. На ней отмечены возможные локации и по каждому адресу уже есть примерный расчет будущей доходности.

Выбор помещения — ключевой вопрос. От него зависит будущий заработок. Оно должно быть площадью от 25 квадратных метров, располагаться на первом этаже, иметь отдельный вход и находиться рядом с формирующими трафик объектами. Например, торговым или офисным центром, либо университетом. Так человеку будет удобнее забирать заказ по дороге домой, на учебу или работу.

Чем больше будут объемы выданных заказов, тем больше получит предприниматель, ведь основной его доход — процент с оборота.

При этом не имеет значения, крупный это город или небольшой поселок с численностью жителей до 10 тысяч человек. Размеры поддержки и отчисления от оборота будут одинаковыми.

А вывеску выдадут?

Когда помещение найдено, нужно подписать договоры — агентский с Ozon, аренды с собственником. Теперь можно делать косметический ремонт. У площадки есть брендбук, где прописано, что и как должно выглядеть. Все возникающие вопросы можно будет обсудить с территориальным менеджером. Вывеску и раздаточные материалы маркетплейс своим партнерам предоставляет совершенно бесплатно.

В среднем на открытие пункта выдачи уходит около двух недель. За это время обычно можно успеть и покрасить стены, и найти сотрудников, и обучить персонал — здесь также поможет Ozon. Из мебели и оборудования достаточно предусмотреть стол администратора, примерочные, компьютер или ноутбук, сканер штрих-кодов и принтер.

Когда все это есть, можно открываться и начинать выдавать заказы. Ozon сам сообщает клиентам о том, что рядом с ними появилась новая точка, кроме того, она отмечается на всех картах. При этом дополнительная реклама также очень важна и тут как раз кстати могут прийтись суммы гарантированной поддержки.

Возможности для дополнительного заработка

Основной доход владельцев пунктов выдачи заказов Ozon — отчисления от оборота. Ежемесячно они получают 3,7 процента за выданные заказы.

Можно этим не ограничиваться и дополнительно зарабатывать на приеме отправлений от продавцов и заказов других логистических компаний.

Если стартовать, то летом!

Уже с августа на Ozon начинается горячая пора распродаж. Сначала покупатели готовятся к новому учебному году, потом приходит время собирать урожай, затем наступает «Черная пятница» и Всемирный день шопинга, а там уже и Новый год не за горами.

Объемы заказов резко возрастают, а вместе с ними и прибыль владельцев пунктов выдачи заказов. Поэтому начинать такой бизнес лучше всего летом, чтобы люди смогли узнать о новой точке, привыкнуть к ней. Узнать подробнее и подать заявку можно на сайте.