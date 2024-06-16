Горы с высоты полета самолета и Орто-Сайские холмы. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся бишкекскими закатами, посмотрим на республику с высоты птичьего полета и посетим юг страны.

По традиции последних выпусков начнем наше небольшое путешествие с того, что полюбуемся красивым закатом в Бишкеке. Таким его увидела Екатерина Галенко 3 июня.





И еще закаты в Бишкеке в этот же июньский день, но от другого автора — Гульнары Турдахуновой.





А вот эта фотография в Бишкеке, но сделанная уже сразу после восхода на Орто-Сайских холмах. Автор — Антон Андриянов (@antonim63).

Фото Антона Андриянова. Орто-Сайские холмы

Фото Суйунбека Урпоева. Джайлоо Кок-Ойрок

Так как наша рубрика связана с путешествиями, то и посмотреть на нее сверху, из салона самолета надо обязательно. Фотографии во время полета сделала Асель Исаева.









Завершим наше путешествие в южной столице Кыргызстана — городе Оше. Фотографии мечети у подножия горы Сулайман-Тоо сделал один из постоянных наших авторов — Алмаз Таштемир уулу (@jeep_travel_osh).





Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, если вам тоже есть что показать всем читателям 24.kg, то сделать это просто.

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