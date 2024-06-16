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Горы с высоты полета самолета и Орто-Сайские холмы. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся бишкекскими закатами, посмотрим на республику с высоты птичьего полета и посетим юг страны.

По традиции последних выпусков начнем наше небольшое путешествие с того, что полюбуемся красивым закатом в Бишкеке. Таким его увидела Екатерина Галенко 3 июня.

И еще закаты в Бишкеке в этот же июньский день, но от другого автора — Гульнары Турдахуновой.

А вот эта фотография в Бишкеке, но сделанная уже сразу после восхода на Орто-Сайских холмах. Автор — Антон Андриянов (@antonim63).

Антона Андриянова
Фото Антона Андриянова. Орто-Сайские холмы
Отправляемся в сторону Иссык-Куля. В Кеминском районе на джайлоо Кок-Ойрок побывал Суйунбек Урпоев.

Суйунбека Урпоева
Фото Суйунбека Урпоева. Джайлоо Кок-Ойрок

Так как наша рубрика связана с путешествиями, то и посмотреть на нее сверху, из салона самолета надо обязательно. Фотографии во время полета сделала Асель Исаева.

Завершим наше путешествие в южной столице Кыргызстана — городе Оше. Фотографии мечети у подножия горы Сулайман-Тоо сделал один из постоянных наших авторов — Алмаз Таштемир уулу (@jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, если вам тоже есть что показать всем читателям 24.kg, то сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

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Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/296233/
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