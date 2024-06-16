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Спорт

Евро-2024. Самый быстрый гол и самый молодой игрок


Сборная Италии пропустила самый быстрый гол

Сборная Албании забила самый быстрый гол в истории чемпионата Европы в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии. Албанский полузащитник Недим Байрами отличился на 21-й секунде. Однако действующие чемпионы быстро пришли в себя: к 16-й минуте они забили два гола и уверенно довели матч до победы.

Италия — Албания — 2:1.

Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро

В первом же туре на Евро-2024 состоялся матч, достойный по афише как минимум полуфинала. Испания неожиданно легко разгромила Хорватию. Все три мяча испанцы забили еще в первом тайме, а в одном из голов поучаствовал самый молодой игрок в истории Евро — Ламин Ямаль. Испанский полузащитник, вышедший в стартовом составе, стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы — ему всего 16 лет и 338 дней.

Испания — Хорватия — 3:0.

из интернета
Фото из интернета. Самый молодой игрок в истории Евро Ламин Ямаль

Ссылка: https://24.kg/sport/296804/
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