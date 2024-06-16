Итоги II Бишкекского международного кинофестиваля. Кто и какие награды получил

Вчера, 15 июня, назвали победителей II Бишкекского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на странице кинофорума в Instagram.

Подвели итоги международного и центральноазиатского конкурсов.

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Лучшими в ЦА стали:

сценарий — Шарипа Уразбаева, «Түл» (приз — 300 тысяч сомов);

актер — Ерсултан Ерман, «Бала асыроо» (150 тысяч сомов);

актриса — Жаннат Куручбекова, «Белек» (150 тысяч сомов);

режиссер — Аскат Кучинчиреков, «Бала асыроо» (400 тысяч сомов).

Главный приз у картины «Подарок». Создатели получили 500 тысяч сомов.

В международном конкурсе победили:

оператор — Азиз Жамбакиев, «Шамбала» (300 тысяч сомов);

актриса — Мона Хава, «Буюрса, уул болот» (300 тысяч сомов);

режиссер — Мирлан Абдыкалыков, «Ала качуу» (400 тысяч сомов).

Главный приз в 500 тысяч сомов у картины «Легенды вечных снегов» режиссера Алексея Романова (Республика Саха).

Спецпризы у фильмов «Бейиш эненин таманында» Руслана Акуна, «Маленький Самурай» Ерлана Нурмухамбетова и «Бошетунмай» Амантура Ормука. Они получили по 100 тысяч сомов.

В этом году фестиваль был посвящен 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области и организован при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и мэрии Бишкека. На мероприятие приехали более 70 гостей из 26 стран, около 200 кинематографистов. В рамках кинофестиваля показали более 30 фильмов, провели несколько мастер-классов.