Итоги II Бишкекского международного кинофестиваля. Кто и какие награды получил

Вчера, 15 июня, назвали победителей II Бишкекского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на странице кинофорума в Instagram.
Подвели итоги международного и центральноазиатского конкурсов.
Лучшими в ЦА стали:
- сценарий — Шарипа Уразбаева, «Түл» (приз — 300 тысяч сомов);
- актер — Ерсултан Ерман, «Бала асыроо» (150 тысяч сомов);
- актриса — Жаннат Куручбекова, «Белек» (150 тысяч сомов);
- режиссер — Аскат Кучинчиреков, «Бала асыроо» (400 тысяч сомов).
Главный приз у картины «Подарок». Создатели получили 500 тысяч сомов.
В международном конкурсе победили:
- оператор — Азиз Жамбакиев, «Шамбала» (300 тысяч сомов);
- актриса — Мона Хава, «Буюрса, уул болот» (300 тысяч сомов);
- режиссер — Мирлан Абдыкалыков, «Ала качуу» (400 тысяч сомов).
Главный приз в 500 тысяч сомов у картины «Легенды вечных снегов» режиссера Алексея Романова (Республика Саха).
Спецпризы у фильмов «Бейиш эненин таманында» Руслана Акуна, «Маленький Самурай» Ерлана Нурмухамбетова и «Бошетунмай» Амантура Ормука. Они получили по 100 тысяч сомов.
В этом году фестиваль был посвящен 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области и организован при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и мэрии Бишкека. На мероприятие приехали более 70 гостей из 26 стран, около 200 кинематографистов. В рамках кинофестиваля показали более 30 фильмов, провели несколько мастер-классов.