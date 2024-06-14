«Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой

Для удобства кыргызстанских автовладельцев в мобильном приложении «Мой О!» собраны самые актуальные сервисы, которыми можно воспользоваться в любое время суток.

В этой подборке собраны самые полезные услуги для автомобилистов. Узнайте, как проверить штрафы, сэкономить на топливе или вовсе заправить авто в рассрочку.

1 Оплата сервисов и услуг Оплата сервисов и услуг

Проверка и оплата штрафов. В приложении легко узнать, какие штрафы за нарушение ПДД зарегистрированы за транспортным средством с камер «Безопасного города», а также выписанные вручную. Кроме того, можно в одно касание оплатить штрафы с помощью сканера штрихкодов.

Carcheck. Услуга для проверки авто по номеру машины, где доступны сведения о наличии штрафов за нарушения ПДД, нахождении авто в аресте или залоге, а также о периодах владения.

Оплата водительского удостоверения. Теперь оплатить госпошлину за водительское удостоверение можно онлайн, необходимо ввести код оплаты в разделе «Госплатежи и штрафы».

Оплата госномера. Оплатить регистрацию желаемого госномера можно также онлайн без необходимости обращения в банковские отделения.

2 Выгодный кешбэк

Заправлять свое авто гораздо удобнее и выгоднее с кошельком «О!Деньги». Просто сканируйте QR на АЗС, оплачивайте топливо прямо в приложении и получайте выгодный кешбэк:

Bishkek Petroleum — 2 процента;

«Партнер Нефть» — 2 процента;

«Газпромнефть» — 1 процент.

3 Топливо в рассрочку

Cервис позволяет получать до 7 тысяч сомов от МКК «Акча Булак» в приложении «Мой О!» на семь дней без процентов, комиссии и не выходя из дома. Полученную сумму можно потратить на оплату топлива в сети АЗС Bishkek Petroleum и «Партнер Нефть».

4 Пополнение лицевых счетов для водителей такси

В кошельке «О!Деньги» доступно пополнение лицевых счетов более 400 таксопарков со всей страны. Для удобства водителей услуга предоставляется без комиссии.

5 Товары для авто с доставкой

«Мой О!» позволяет не только оплачивать услуги и экономить на топливе, но и совершать удобные онлайн-покупки. На маркетплейсе «О!Маркет» прямо в приложении можно заказать с доставкой товары для авто, среди которых шины, сотни аксессуаров, а также большое разнообразие автокосметики и химии.

Скачайте или обновите мобильное приложение «Мой О!» в App Store или Google Play.

«Мой О!» — все, что нужно, в одном приложении!