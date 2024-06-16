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Общество

В Бишкеке жарко, но возможны небольшие дожди. Прогноз погоды на 17-19 июня

Во второй половине недели в Бишкеке возможны кратковременный дождь и даже гроза, но к выходным снова установится жаркая погода. Такой прогноз дают синоптики.

17 июня в столице солнечно и жарко. Ночью до +18 градусов, днем до +35 градусов.

18 июня в городе ночью без осадков и до +19 градусов. Днем возможны небольшой дождь и гроза. Воздух прогреется до +34 градусов.

19 июня ожидается такая же погода. Ночью будет до +18 градусов, днем до +34 градусов.

20-21 июня возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296703/
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