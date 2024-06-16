Фуркан Каптаноглу родом из турецкого города Кахраманмараша. Впервые оказался в Кыргызстане в 2005-м, когда поступил в Джалал-Абадский государственный университет на математика. С тех пор мужчина не уезжал надолго из нашей страны, нашел здесь спутницу жизни, а год назад открыл в Бишкеке две точки по продаже мороженого, которое делает по семейному рецепту. В интервью 24.kg Фуркан рассказал о главном секрете этого лакомства.

Фото из архива собеседника

— В 2005-м я окончил школу и думал, куда поступать. Есть список университетов, которые признает наше государство, выбирал из него. Так я и оказался в Джалал-Абаде.

В семье я младший ребенок, еще брат и две сестры, поэтому первое время родители не хотели меня отпускать в другую страну. Тем более ни они, ни я ничего не знали о Кыргызстане. Но я приехал, и мне понравилось. Тогда я еще не говорил по-русски и по-кыргызски, первый год студенчества изучал языки. Сейчас без проблем говорю на русском и кыргызском.

Через два года учебы в Джалал-Абаде перевелся в Кыргызский национальный университет в Бишкеке. Окончил его в 2011-м, немного поработал репетитором математики. Но мне больше хотелось заниматься бизнесом, поэтому открыл компанию в сфере торговли в Турции, управляю ею из Бишкека.

Фото из архива собеседника

— На родину решили не возвращаться?

— Уезжал на несколько лет, но тосковал по Бишкеку, поэтому вернулся. Я женат на кыргызстанке, у нас трое детей. Старшему уже 12 лет, младшей — 7. Хочу получить кыргызское гражданство. Радует, что для этого не придется отказываться от турецкого.

— Как начали продавать мороженое?

— Город Кахраманмараш известен среди многих туристов в основном как родина дондурмы, или марашского мороженого. Оно густое и хорошо тянется.

История нашего семейного мороженого началась 65 лет назад. В далеком 1959 году мой отец открыл кофейню, где продавал свое фирменное мороженое и сладости. Папа очень любил свое дело. Но кофейню пришлось закрыть, когда он сильно постарел, а мы, дети, учились в университетах и не могли продолжить отцовское начинание.

Фото из архива собеседника

Папа долго не мог смириться с этим и говорил, что однажды снова сможет радовать людей вкусным мороженым. Мы с братом знали его рецепт и планировали возобновить семейное дело, но дальше слов у нас ничего не двигалось.

Брат был известным врачом в городе, работал в своей клинике. К сожалению, в 2023-м мы потеряли его при сильном землетрясении в Кахраманмараше. Погибла вся его семья, дом рухнул буквально за минуту. Очень много зданий тогда разрушилось. Улицы, на которых я вырос, даже узнать не смог. Ездить в Кахраманмараш с тех пор очень тяжело, останавливаюсь в основном в Стамбуле.

Позже я решил делать мороженое сам, но в Бишкеке.

Фото из архива собеседника

— Наше мороженое очень полезное для здоровья, повышает иммунитет. Используем только натуральные ингредиенты. Закуп молока (часть — козье, часть — коровье) жестко контролирую. В марашское мороженое издавна добавляют клубни орхидей, сушеные и растертые в крахмалоподобный порошок. Именно благодаря ему десерт получается густым. Знать, какие клубни выбирать, — отдельная профессия, привожу их из Турции, закупаю сам, никому не доверяю. Это очень важный аспект.

Мороженое у нас разного вкуса — с добавлением фисташки, банана, клубники, инжира, смородины, лимона, шоколада, вишни и других ягод. Людям нравится, есть постоянные клиенты.

Фото 24.kg

Я с шести лет помогал папе делать мороженое. Помню, однажды к нам в кофейню заглянули японские туристы. Они покупали у нас этот десерт каждый день, пока были в городе, а потом спросили, возможно ли довезти мороженое до Японии.

У папы был большой специальный термос, куда он положил лед и смог упаковать мороженое в долгий путь. Через несколько лет эти туристы снова прилетели в Кахраманмараш. Оказывается, они работали в лаборатории, изучили наше мороженое и были в восторге. Оно действительно полезное и богатое витаминами. Мои дети каждый едят по несколько шариков, даже зимой.

— Турецкие мороженщики превратили продажу в шоу. Вашим покупателям нравится?

— Некоторые, признаюсь, даже боятся, но большинству такой подход нравится. Как-то, помню, к нам пришла супружеская пара, оба без настроения. Папа чуть-чуть пошутил в процессе продажи, и молодые люди начали смеяться. Нам нравится поднимать настроение клиентам. Маленькие покупатели особенно в восторге.

— Ваши дети уже знают, как делать мороженое?

— Этому быстро не учатся. Знать рецепт недостаточно. Тут есть много секретов, начиная с того, как правильно варить молоко. Важно соблюсти каждый шаг, чтобы все получилось. Наши дети — частые гости в моем магазине, понемногу помогают, в том числе морально своим присутствием. Конечно, буду стараться передать им все секреты.

— Во всех, но в Бишкеке мне больше всего по душе, комфортно, это уже родной мне город. В горах нравится, в Ала-Арчу выбираемся, на горнолыжные базы ездим, гуляем в парке «Ынтымак». Правда, свободного времени у меня почти нет. Работаю без выходных, сначала в цеху делаю мороженое, потом продаю. Есть помощники — продавцы.

Если время позволяет, стараюсь ходить на Ошский рынок за продуктами, нравится поддерживать мелкий бизнес. У старых людей иногда покупаю что-нибудь, даже если ничего не нужно, просто, чтобы поддержать.

— Какую кухню предпочитаете?

— Дома в основном турецкая, жена научилась готовить наши блюда. Но люблю также плов, жареный лагман, кумыс. Турки обычно конину не едят и кумыс не пьют.

— Сейчас, наверное, уже ничего. Привык. А в 2005-м, когда только приехал в Джалал-Абад, удивило, что на базарах работали в основном женщины. В Турции, наоборот, больше мужчин.

Бишкек в то время был очень зеленым, белок очень много было. Сейчас деревья вырубают, белок почти не встречаю. Машин стало больше, пробки на дорогах возникают чаще, больше строят новых зданий. Оно и понятно, город растет. Некоторые знакомые кыргызстанцы переезжают на зимовку в Турцию, чтобы дышать более чистым воздухом.

— Чего не хватает вдали от родины?

— Моря. Конечно, есть Иссык-Куль, но вода в нем прогревается максимум до 19-20 градусов, как в Анталье зимой. Для меня холодновато. Ездим на озеро раз в два-три года.

Скучаю по родственникам, некоторым блюдам, овощам и фруктам, которые растут только в Турции. Например, зеленая слива (папаз). Заказываю по возможности оттуда. Мама приезжала в гости три года назад на семь месяцев, сейчас ее брат приехал ко мне погостить после выхода на пенсию.

А так, друзей много в Кыргызстане, некоторые были у меня в гостях в Турции. Когда еду на родину, то уже не хватает общения с ними.