Депутаты подрались в парламенте Грузии при обсуждении закона об иноагентах

Во время обсуждения закона об иностранных агентах в парламенте Грузии подрались депутаты. Об этом сообщил @SputnikGeorgia.

Как отмечается, спикер парламента Шалва Папуашвили объявил перерыв из-за драки депутатов от большинства и оппозиционного «Единого национального движения».

Сегодня парламент Грузии рассматривает закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении.

В Тбилиси около месяца продолжаются протесты против принятия данного документа. Периодически они заканчиваются стычками с полицией и задержаниями активистов.