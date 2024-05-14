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Общество

Депутаты подрались в парламенте Грузии при обсуждении закона об иноагентах

Во время обсуждения закона об иностранных агентах в парламенте Грузии подрались депутаты. Об этом сообщил @SputnikGeorgia.

Как отмечается, спикер парламента Шалва Папуашвили объявил перерыв из-за драки депутатов от большинства и оппозиционного «Единого национального движения».

Сегодня парламент Грузии рассматривает закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении.

В Тбилиси около месяца продолжаются протесты против принятия данного документа. Периодически они заканчиваются стычками с полицией и задержаниями активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293940/
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